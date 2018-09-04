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Сверхдоходы вкладывать в железные дороги призвал нефтяников Минтранс

Такой механизм может быть использован и для привлечения компаний из «списка Белоусова» в «любые» проекты в транспортной сфере, считает глава ведомства.

4.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сверхдоходы вкладывать в железные дороги призвал нефтяников Минтранс

Железная дорога — зона повышенной опасности

Бизнесмены из «списка Белоусова», владеющие стивидорными активами, могли бы направлять «сверхдоходы» на развитие железнодорожных магистралей к ним, считает глава министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Некоторые компании из этого списка работают сегодня в морских портах, перегружают те или иные грузы. Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», — сказал чиновник журналистам, говоря о том, в какие транспортные проекты могут быть вложены средства компаний из списка.

В этой связи министр напомнил об опыте заключения концессионных соглашений. «Эти документы определили подходы, позволяющие частнику инвестировать в государственную инфраструктуру, при этом имущество остается государственным. Инвестор, вкладывая в государственную собственность, получает возможность ею пользоваться», — сказал Дитрих.

По его словам, этот механизм может быть использован и для привлечения компаний из «списка Белоусова» в «любые» проекты в транспортной сфере. «Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени», — отметил чиновник.

«Соответственно, частные инвестиции (их объем — ИФ) повышаются, привлекаются компаниями — я имею в виду возможность инвестировать в России, объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», — добавил глава Минтранса.

«Мы ожидали, что финансовые вложения государства в комплексный план (развития — ИФ) магистральной инфраструктуры в 2019-2021 гг. составят 1,7 трлн руб. Ожидаем, что частники — сейчас уже существуют договоренности — привлекут порядка 1,5 трлн руб. То есть выходим в ближайшие три года на соотношение государственного и частного финансирования в объеме около «50 на 50″ — 55% государственных денег, 45% — частных. В основном это инвестиции в инфраструктуру морских портов, в которую частники вкладывают, чтобы обеспечить экспорт», — также сообщил министр.

Источник: Интерфакс


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