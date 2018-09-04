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В МФЦ могут вести бизнес предприниматели Бердска

В Бердске открылся специализированный офис для бизнесменов в режиме «одного окна». В бизнес-зоне предоставляется более 100 услуг.

4.09.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск. Нет комментариев

В МФЦ могут вести бизнес предприниматели Бердска

В МФЦ Бердска предоставляют госуслуги

Директор многофункционального центра Бердска Ольга Комарова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что по адресу дом №90 улицы Ленина открылся офис для предпринимателей Бердска.

— В специализированном офисе «Мои Документы для бизнеса» можно получить широкий спектр государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательства в режиме «одного окна». Теперь предприниматели могут в комфортных условиях, у квалифицированных специалистов МФЦ получить все нужные услуги для бизнеса комплексно и оперативно, и существенно сэкономить свое время, рассказала Ольга Викторовна.

Сегодня в бизнес-зоне предоставляется более 100 услуг. Здесь можно оформить статус ИП, получить выписки из различных реестров, зарегистрировать недвижимость, оформить лицензию, а также получить необходимые консультации. Работает офис в будние дни с 9 утра до 6 вечера.


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