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23 млрд рублей может не хватить пенсионерам в 2019 году

Дефицит бюджета Пенсионного фонда наблюдается в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

4.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

23 млрд рублей может не хватить пенсионерам в 2019 году

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Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), связанный с формированием накопительной пенсии, может составить более 23 млрд рублей в 2019 году. Об этом говорится в проекте закона о бюджете ПФР, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации… на 2019 год…, объем дефицита бюджета Фонда в сумме 23 233 410,8 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии», — говорится в проекте документа.

Также отмечается, что дефицит бюджета ПФР в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2020 год предположительно составит почти 22 млрд рублей, на 2021 год — 33,8 млрд рублей.

Согласно законопроекту, общий объем доходов бюджета ПФР в 2019 году прогнозируется на уровне 8,624 трлн рублей, расходов — 8,648 трлн рублей. В 2020 году прогнозируемый объем доходов — более 9 трлн рублей, в 2021 году — 9,317 трлн рублей. Объем расходов в 2020 году и 2021 году прогнозируется на уровне 9 трлн рублей и 9,351 трлн рублей соответственно.

Источник: ТАСС


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