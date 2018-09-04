Эвакуировали в День солидарности против террора школьников Бердска

Ученики школы №1 «эвакуировались» на школьный стадион
3 сентября по всей стране вспоминали жертв террористических актов из числа гражданского населения, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Этот день в России объявлен Днем солидарности в борьбе с терроризмом после трагических событий 2004 года, когда террористы захватили в заложники детей, их родителей и учителей в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). Теракт начался во время торжественной линейки 1 сентября, а 3 сентября в 13:05 по московскому времени в школе прогремели взрывы, после чего начался штурм захваченной террористами школы.
Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 335 человек, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.
В рамках акции, организованной бердским отделом по делам молодежи, на площади Горького бердчане выпустили в небо белые воздушные шары, символизирующие души погибших и мир на земле.
А днем в понедельник, в первый день учебного года, для учеников школы №1 прозвучала учебная тревога — здание заминировано. Школьников вывели на стадион, рассказав им, как следует себя вести при тревожном сигнале.
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