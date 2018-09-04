Врезали пощечину пассажирке за замечание не пить пиво в маршрутке в Бердске

Бердчанка Татьяна (настоящее имя женщина попросила не называть) рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что 18 августа в маршрутном такси №327 она получила удар по лицу от пьяной девушки в ответ на сделанное замечание.

— Я возвращалась с работы из Академгородка и около 9 часов вечера села в маршрутное такси №327 на Цветном проезде по направлению в Бердск. Чуть позже в маршрутку зашла подвыпившая компания — двое парней и две девушки. В руках они держали бутылки с пивом. На вид им немного за 20, но они очень шумно вели себя и я им сделала замечание. На это я получила ответ в грубой форме, а затем девушка из этой компании ударила меня по лицу, на глазах у всех пассажиров маршрутки, — вспоминает Татьяна.

Женщина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что она неоднократно просила водителя маршрутки высадить молодых людей, но просьбу Татьяны водитель игнорировал в течении всей поездки.

— При выходе из маршрутки на мой вопрос почему так произошло, он ответил — что я стоять что-ли должен?, — удивляется реакции водителя Татьяна.

Доехав до конечной остановки, Татьяна села в такси и отправилась в полицию, чтобы написать заявление об инциденте. В минувшую пятницу бердчанка прошла судебно-медицинскую экспертизу.

— Я дам ход этому делу. Синяков, конечно у меня нет, но эта девушка дала мне пощечину на виду у пассажиров. Причинила мне физическое и моральное оскорбление. Я такого, конечно, не ожидала. Я была в состоянии аффекта, на номер маршрутного такси, к сожалению, не обратила внимание. Меня поразило отношение мужчин, которые просто сидели и наблюдали за происходящим. Они даже слова не сказали, спокойно вышли как-будто ничего не произошло, — вспоминает бердчанка.

Татьяна рассказала, что парни из компании ее обидчицы просили свою подругу извиниться перед ней, однако девушка оставалась непреклонна и угрожала Татьяне всю дорогу, пока не доехала до своей остановки.

Пострадавшая в маршрутном такси обратилась к перевозчику с просьбой разобраться в ситуации и объяснить — должен ли был водитель маршрутного такси защитить пассажирку своего автотранспорта:

— Пока что разговоры ни к чему не привели. В первый раз мне сказали, что водитель не выходит на связь. В транспортном отделе мэрии заявили, что вообще эту машину и маршрут система ГЛОНАСС не видит. Я написала заявление с просьбой разобраться с ситуацией. Перевозчик на связь не выходят.

Помимо этого женщина написала на сайт губернатора Новосибирской области и позвонила в министерство транспорта Новосибирска.

-Перевозчики не хотят отвечать за безопасность своих пассажиров. Я же не по улице шла, а ехала в автобусе. Это частная территория за безопасность пассажиров водитель несет ответственность. Так мне пояснил юрист. А если бы меня убивали? Он бы тоже на это смотрел и спокойно вез людей. Он вообще должен был первым сделать молодым людям замечание, высадить их при проявлении дебоша. Пьяных вообще не имеют перевозить перевозчики. Это конечно еще установить нужно, но они держали в руках бутылки с пивом, вели себя шумно и агрессивно. Нарушение прав пассажиров допускать нельзя, — рассуждает Татьяна.

Бердчанка рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что у происшествия в маршрутке есть очевидцы. Две женщины, единственные заступившееся за пострадавшую Татьяну, оставили ей свои номера телефонов и пообещали нападавшей на пассажирку девушке, что за этот поступок она ответит.

— Я много лет я езжу по этому маршруту, такое встретила в первый раз. Обычно все пассажиры сглаживали конфликтные моменты. Я так поняла причина конфликта — это открытое окно, из-за которого волосы молодой девушки развивались и попадали на лицо пострадавшей Татьяны. Этот случай, конечно ужасен. Я считаю, что девушки обе виноваты. Разжигать то, что было агрессивно — это не благородное дело, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» очевидец конфликта.