Скворцова: ждать ли повышения стоимости лекарств

Угрозы повышения цен на лекарства в России нет, сообщила РИА Новости глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Опыт 2015-2017 годов показывает, что даже когда у нас достаточно высокий был уровень инфляции, у нас цены были стабильными на лекарства. Причем и на отечественные, и на зарубежные, на все стоимостные сегменты. Поэтому опасений у нас в этом плане нет»,- сказала Скворцова.

Она отметила, что в РФ «специально введены цены, предельно зарегистрированные на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты».

Источник: РИА Новости