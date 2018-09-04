Утопают в грязи и лужах пешеходы за магазином «Монетка» в Бердске

Жалуются на то, что стало невозможно пройти пешеходам рядом с магазином «Монетка», жители Микрорайона Бердска. Пешеходы утопают в грязи и лужах.

— Этим летом очень красиво и удобно отремонтировали часть улицы Лунной. Но вот с какой целью убрали асфальтированные дорожки на территории около магазина «Монетка»? Они, конечно, были старые, но можно было пешеходам в любую погоду спокойно там передвигаться. А сейчас что? Засыпали эти проходы землей и все теперь вынуждены ходить по грязи. Прямо безобразие какое-то! Или вредительство! И кто это придумал? — пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Ивановна.

Напомним, все асфальтовые дорожки между домом №123 по ул. Красная Сибирь и магазином «Монетка» в микрорайоне убрали еще в июле этого года.

По этим дорожкам постоянно ходили бердчане, здесь был пешеходный трафик, он и остался, пешеходы продолжают на этом месте сокращать путь, говорили жители. Им было непонятно, кто и какую работу здесь ведет. Предполагали, что делает это собственник здания. И беспокоились о том, как бы не пострадали деревья. Естественно, бердчанам было интересно, что будут делать с этой территорией.

Благоустройство территории действительно, проводит собственник здания. По словам начальника административно-технической инспекции Павла Дятлова, территория, о которой идет речь, принадлежит собственнику здания. Все эти дорожки собственник асфальтировал сам. Теперь на этом месте он решил сделать зеленую зону — засеять газон. И он вправе это делать, так как является собственником земли.

Павел Дятлов пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 4 сентября, что жалобу бердчан принял к сведению и запланировал выезд на место. Нужно посмотреть, что там происходит, отметил Павел Викторович.