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По 234 тыс. рублей должна банкам средняя семья в России

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По 234 тыс. рублей должна банкам средняя семья в России

В Новосибирской области суммы и показатель закредитованности выше. Но и уровень хранения денег в банках в регионе достаточно высокий.

4.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

По 234 тыс. рублей должна банкам средняя семья в России

Эксперты ОНФ обновили кредитную карту России по состоянию на первое полугодие 2018 г. Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, они выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21 до 24%. Средняя семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. руб., но доля «просрочки» при этом остается пока довольно низкой.

Объем задолженности физических лиц перед банками вырос на 9,2% с начала года и составил 13,25 трлн руб. За такой же период прошлого года прирост составлял 3,5%, а это значит, что рост ускорился в 2,6 раза.

При этом доля просроченной задолженности продолжает снижаться и по итогам певого полугодия составила 6,1% (810,7 млрд руб.). С пика в 8,5%, достигнутого два года назад, доля «плохих» долгов снизилась на 2,4%. Снижение доли «просрочки» на фоне ускоренного роста объема задолженности говорит в большей мере о техническом, чем качественном характере этого снижения.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

По 234 тыс. рублей должна банкам средняя семья в России

* Данные Банка России, расчеты «За права заемщиков»

«Низкий уровень просроченной задолженности, который сегодня показывает статистика Банка России, – это технический показатель, потому что граждане де-юре избегают «просрочки» через перекредитование, а кредиторы быстро избавляются от плохой «просрочки», переуступая право требования коллекторским агентствам. И эти два фактора не показывают реального состояния проблемных займов. Косвенным подтверждением тому являются опубликованные на днях данные Федеральной службы судебных приставов о более чем 2 трлн руб. долгов физлиц перед банками, которые находятся на взыскании», – пояснил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.

Во втором квартале по объему выдачи лидируют кредиты наличными. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем выдачи кредитов наличными составил 1,08 трлн руб. Средний размер выданного кредита вырос на 41% к прошлому году и составил 172 тыс. руб. На втором месте – ипотека с объемом выдачи 642,4 млрд руб. Средний размер кредита вырос на 8% – до 2,01 млн руб. На третьем месте кредитные карты: во втором квартале было выдано карт с общим лимитом кредитования 192,6 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 28%: с 56 тыс. до 72 тыс. руб.

Объем розничной кредитной задолженности растет не только за счет выдачи новых кредитов, но из-за роста спроса на рефинансирование. Доля кредитов, которые берут на рефинансирование, по оценкам экспертов, достигает 30–50% от всего объема выдачи в этом году. В ипотечном кредитовании эта доля оценивалась в 15% (по данным ДОМ.РФ и Frank RG за первые четыре месяца этого года).

В пересчете на каждое российское домохозяйство объем кредитной задолженности составил 234,6 тыс. руб. – на 19% выше, чем годом ранее. Просроченная задолженность в пересчете на каждое домохозяйство составила 14,4 тыс. руб. (15,4 тыс. руб. годом ранее). Средний уровень закредитованности домохозяйств, рассчитываемый как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года.

Существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (51%), Республике Тыва (49%), Чувашской Республике (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).

Топ-10 регионов по закредитованности домохозяйств

Субъект РФ Уровень закредитованности, % Средний объем задолженности, руб.
1 Республика Калмыкия 51,1% 284 108
2 Республика Тыва 48,6% 273 757
3 Чувашская Республика 39,1% 217 442
4 Иркутская область 38,3% 267 961
5 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 38,0% 566 295
6 Тюменская область 35,4% 473 307
7 Новосибирская область 34,4% 260 442
8 Республика Коми 33,4% 296 335
9 Республика Саха (Якутия) 33,2% 459 947
10 Республика Мордовия 32,1% 173 774

* Данные Банка России, Росстата, расчеты «За права заемщиков»

Что касается сбережений россиян на банковских депозитах, то их объем достиг 27 трлн руб., из которых 79,3% приходятся на вклады в рублях, 20,7% – в иностранной валюте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля валютных вкладов снизилась на 2,2%.

Самые солидные сбережения – у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской, Калининградской и Самарской областей. Согласно статистике, жители этих регионов хранят в банках свыше 50% своего среднегодового дохода.

Кредитную карту России за первое полугодие 2018 г. с показателями по каждому субъекту РФ можно посмотреть на сайте проекта «За права заемщиков» http://zapravazaemschikov.ru/map

Источник: ОНФ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не ну а так то жить стало лучше :-D :-D :-D еще один бизнес олигархов по выкачке денег с населения =-O

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