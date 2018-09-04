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Рогозин: Корабль «Союз» поврежден сверлом

Как заявил глава Роскосмоса, найти виновника утечки воздуха — «дело чести РКК «Энергия».

4.09.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Рогозин: Корабль Союз поврежден сверлом
Комиссия «Роскосмоса» проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку корабля «Союз», в котором была обнаружена утечка воздуха, при производстве или в космосе, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Проверяется версия земная. Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе. Там несколько попыток воздействия сверлом», — подчеркнул он.

Глава «Роскосмоса» отметил, что воздействие было неуверенной рукой.

«Мы можем сократить версию: что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности», — сказал он.

«Где эти действия производились — на Земле или уже на орбите?» — задался вопросом глава «Роскосмоса».

Комиссия определит виновного
Рогозин заявил, что найти виновника утечки воздуха — «дело чести РКК «Энергия». По его словам, еще предстоит установить, речь идет о браке или «преднамеренных действиях». Ответственного за инцидент определит комиссия.

«Фамилию и имя хотелось бы узнать. И мы узнаем», — пообещал Рогозин.

По его словам, комиссия установила, что к повреждению «Союза» привел точно не метеорит. «Версию о метеорите мы уже отмели. Явное воздействие было на обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано», — добавил Рогозин.
Ранее сообщалось, что ночью в минувший четверг на МКС была обнаружена утечка воздуха. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле «Союз МС-09». Она расположена в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Вечером в четверг российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    :-D :-D :-D Уже КС стали делать как жигули *LOL*

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