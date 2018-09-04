«Маск успешно реализует советские разработки»

Разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях, заявил главный конструктор России по средствам выведения (ракетам), заместитель генерального директора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, один из идеологов и главных конструкторов ракет семейства «Ангара» Александр Медведев.
«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — сказал Медведев на научной конференции в Москве.
В сентябре 2016 года глава SpaceX рассказал миру о масштабных планах по колонизации Марса: он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые к концу столетия доставят на Красную планету около миллиона человек.
Главной целью, по определению самого Маска, будет создание на Марсе независимого от Земли автономного города-миллионника, который сможет обеспечивать себя всем необходимым и станет полноценным социумом, не уступающим земным.
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Маск этот — сказочник похлеще Андерсона походу.
Только вот все его проекты убыточными и нереализованными оказываются в итоге.
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«Маск этот — сказочник похлеще Андерсона походу.
Только вот все его проекты убыточными и нереализованными оказываются в итоге.»
Голодная кума Лиса залезла в сад,
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные как яхонты горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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«Маск успешно реализует советские разработки»
Если бы у нас в России, внедряли в производство и вообще существовало производство, хотя бы 10% от всех Русских изобретений за год, а не ноль. ТО за 10 лет Россия сможет обогнать даже японию по уровню технологий, жаль только жить в эту пору счастливую, уж не придётся не мне, не тебе! Япония вообще 99% всех своих изобретений скупила по всему миру, все её заслуги, только в своевременном внедрении и организации производства.
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