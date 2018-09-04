«Маск успешно реализует советские разработки»

Разработки Илона Маска в области многоразовых ракет базируются на советских технологиях, заявил главный конструктор России по средствам выведения (ракетам), заместитель генерального директора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, один из идеологов и главных конструкторов ракет семейства «Ангара» Александр Медведев.

«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали. То, что реализовал Маск, это было много десятков лет назад рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и конструкторами», — сказал Медведев на научной конференции в Москве.

В сентябре 2016 года глава SpaceX рассказал миру о масштабных планах по колонизации Марса: он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые к концу столетия доставят на Красную планету около миллиона человек.

Главной целью, по определению самого Маска, будет создание на Марсе независимого от Земли автономного города-миллионника, который сможет обеспечивать себя всем необходимым и станет полноценным социумом, не уступающим земным.

Источник: РИА Новости