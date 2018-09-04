Порошенко отменяет Черноморский флот в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

Нынешняя редакция Конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных формирований на правах аренды. Представитель Порошенко напомнила, что считает крымский полуостров украинским.

При этом в Раде не исключили, что Киев может разрешить странам НАТО размещать военные базы на своей территории.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник посоветовал дождаться текста законопроекта от президента, чтобы увидеть все детали.

В августе киевские власти отказались забирать боевые корабли из Крыма. По словам бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, оставшийся на полуострове флот примерно на 70 процентов оснащен российским оборудованием. Он также подчеркнул, что если Украина выведет технику, то западные партнеры откажутся осуществлять давление на Москву.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере ста долларов за тысячу кубометров.

Источник: РИА Новости