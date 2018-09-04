Не уволили чиновника, раздававшего плакаты с портретом Травникова в магазине Бердска

Следом за облизбиркомом бердская полиция официально ответила бердчанину, законно ли чиновник просил развесить портреты кандидата на пост губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в одном из магазинов Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональная избирательная комиссия в ходе проверки выяснила, что портреты врио губернатора раздавали волонтеры в нерабочее время «в целях оказания содействия распространению информационных материалов»

Пользователь «Курьер. Среда. Бердск» однако рассказывал, что стал свидетелем того, как сотрудник администрации просил повесить плакат Травникова. Это произошло, по его словам, 8 августа в одном из магазинов в центре Бердска. Чиновник просил персонал магазина разместить плакаты «на предстоящие выборы за Травникова».

-Интересно было бы знать, по чьей указке это происходит? — спрашивал читатель.

Отдел МВД по городу Бердску в свою очередь тоже провел проверку по материалам, поступившим из прокуратуры, и не нашел повода для возбуждения дела об административном правонарушении. И. о. прокурора Павел Акулов 21 августа вынес протест на прекращение административного производства.

После этого полицейские установили, что сотрудник администрации Бердска предлагал в одном из центральных магазинов разместить плакат с информацией о грядущих выборах губернатора Новосибирской области, а не с портретом Травникова — такое пояснение дал сам муниципальный служащий, замеченный с агитками. В отделе МВД сослались на письмо облизбиркома о содействии местных администраций в информировании населения о грядущих губернаторских выборах.

Директор магазина пояснил, что в связи с неполучением согласия собственника помещения плакат с содержанием агитационного характера, размещен не был.

Между тем, бдительный читатель предоставил фото- и видеодокументы правоохранителям, сообщил он «Курьер. Среда. Бердск». В редакции имеются эти изображения, на которых отчетливо видно, как сотрудник мэрии держит в руках и демонстрирует продавцу плакат с портретом врио губернатора Андрея Травникова.

Территориальная избирательная комиссия Бердска после инцидента провела с муниципальными служащими местной администрации совещание, разъяснив положения закона Новосибирской области «О выборах губернатора Новосибирской области» в части возможности участия муниципальных служащих в предвыборной агитации. Агитировать за кого-либо из кандидатов чиновникам запрещено.

30 августа полиция отказала в возбуждении административного дела в связи с малозначительностью (ст. 2.9 КоАП) и отсутствием события правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП).

Сегодня, 4 сентября, в мэрии сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что муниципальный служащий не уволен, продолжает работать в родном отделе.

По словам замначальника управления делами бердской администрации Марины Лаптевой, внутренняя проверка не выявила того, что чиновник предлагал в магазине повесить портреты именно Андрея Травникова.

-Он работает, находится на рабочем месте. Мы не уверены, что он был именно с плакатами Травникова… У него их не было, — заявила Лаптева.

Кандидаты

Избирком Новосибирской области зарегистрировал четверых кандидатов на выборы главы региона: Андрея Травникова («Единая Россия»), Анатолия Кубанова («Справедливая Россия»), Георгия Михайлова («Народный альянс») и Дмитрия Савельева (ЛДПР).

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.

справка

КоАП РФ Статья 5.12. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах

1. Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований, установленных «законодательством» о выборах и референдумах, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

2. Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным «законом», либо «размещение» этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц — от 1500 до 2000 рублей; на юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.