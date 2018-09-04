Праздничный журнал «Парад» ко Дню рождения Бердска вышел в свет

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Не уволили чиновника, раздававшего плакаты с портретом Травникова в магазине Бердска
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23 млрд рублей может не хватить пенсионерам в 2019 году
Эвакуировали в День солидарности против террора школьников Бердска
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По 234 тыс. рублей должна банкам средняя семья в России
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