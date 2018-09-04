Конкурс «Бердская красавица-2019»

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шёл 2017 год…
16 2
да уже лет 5-6 подряд так.
В конце ноября подведение итогов, потом фотосессия у победительниц и в декабре календарь на следующий(!) год.
После подведения итогов(ноябрь) сразу же объявляется новый конкурс. Например, «2019» продлится до ноября 2018 и в декабре будет календарь с красавицами на 2019 год.
Отсюда и название.
2 10
А почему только женщины?
15 4
Конкурс для мальчиков надо на календарь влупить ?
7 2
Даёшь конкурс Бердский красавец!!!
60 6
Так Шестернин же! Не?
Его «бердским красавцем» назначили вроде?
1 3
Зина,что же вы так голову запрокинули? У меня аж шея затекла рассматривать.
8 3
указывайте хоть возрастные рамки чтоли….ну что это….
23 3
женщина в любом возрасте может быть блистательной.
Меня, например, восхищает Моника Белуччи в свои 53.
Думаю, вряд ли бы кто-то отказался от бердского календаря с ней
15 10
Самое то Моника Белуччи была в 36 лет, в фильме «Малена», например. Сейчас как-то подсдала. Руки всё же выдают возраст, и шея.
Говорили ей: Не связывайся с Исмаиловым!
5 1
согласна, тетенек надо отсортировывать
9 0
Вот все хорошо, все понимаю, красота там и прочее. Но вот почему-то не нравиться когда дамы накачивают губы. Сразу напоминают то ли утенка, то ли Гуинплена. Или это только мне так видится.
35 1
Не только Вам). Мне, как женщине, их представленных выше нравятся Карькова и Ильина.
3 6
Сейчас модно стало накачивать верхнюю губу как у Симпсонов
6 0
Работа фотографов очень слабая. Единственное удачное фото — портретный снимок Ирины Беляцкой. ИМХО, канеш!
3 2
фотографии присылают сами участницы.
2 0
Несовершеннолетних детей уберите из статьи. Ну или заретушируйте их лица.
5 1
все приславшие фото, дают согласие на публикацию. За несовершеннолетних- родители.
По опыту предыдущих, несовершеннолетние идут вне конкурса. Максимум- зрительские симпатии.
0 0
Одни и те же лица каждый год
8 0
Лунева и Маташкова — вот бердчанки, а остальные , просто как из-под принтера. Раньше губы были теперь брови.. и лица какие-то .. ну .. одинаковые что-ли..
0 0