Школьник угнал Toyota Ipsum в День знаний и бросил авто в кювете в Новосибирской области

В ночь на 2 сентября в селе Зубково Краснозерского района был совершен угон автомобиля Toyota Ipsum, принадлежащего 34-летнему местному жителю. Потерпевший обратился в полицию, рассказали сегодня, 3 сентября, в управлении МВД по Новосибирской области.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 16-летнего учащегося средней школы. Подросток уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и состоит на учете в полиции.

Угнанный автомобиль обнаружен в кювете на трассе недалеко от села Зубково. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ («Угон»), уточнили в полицейском ведомстве.