Бесплатные прививки от гриппа ставят в Бердске

Приближается сезон ОРВИ и гриппа в Бердске. Пока еще врачи не зарегистрировали подъем заболеваний. Но именно до начала роста вирусных инфекций необходимо ставить прививку. Как рассказал 3 сентября на совещании чиновников главврач горбольницы Юрий Краморов прививочная компания стартует в городе 4 сентября.

Прививка от гриппа бесплатная, ее можно поставить в прививочном кабинете поликлиники по месту жительства, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» главный специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова. Дети могут пройти вакцинацию в детсадах и школах.

Вакцинация считается наиболее эффективным средством против гриппа, ведь именно она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев, например иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств народной медицины и так далее.

— Когда у человека есть прививка, то если даже он заболеет, течение болезни будет проходить легче и не будет осложнений со смертельным исходом, — пояснила Надежда Иванова.