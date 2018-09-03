Страхи Вашингтона: военную мощь показала Россия учениями «Восток-2018»

России нет нужды оправдываться за учения «Восток-2018», так как в ходе них отрабатывается чисто оборонительный сценарий, и ни о какой агрессии речи быть не может, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее немецкое издание Handelsblatt опубликовало материал, в котором сообщается, что Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем. Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.
«В ходе учений отрабатывается чисто оборонительный сценарий операции, поэтому ни о какой агрессии, ни о какой подготовке к войне речи быть не может. Это стандартные учения, которые заранее были анонсированы, на них были приглашены военные атташе стран-членов НАТО, хотя мы не обязаны были это делать, учитывая, что они проходят за Уралом, но, тем не менее, для открытости мы их пригласили», — сказал Коротченко.
Он отметил, что масштаб мероприятий боевой подготовки беспрецедентный, но и вызовы в современном мире также весьма серьезны. «Мы отрабатываем весь комплекс необходимых мер по обеспечению обороны России и ее готовность реагировать на любые вызовы и угрозы. Нам нет необходимости рефлексировать или оправдываться за что-либо, поэтому какие-то оценки и суждения нам не интересны», — уточнил эксперт.
Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.
Как сообщалось ранее, в маневрах примут участие около 300 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.
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Когда армия задействует треть личного состава в учениях, это уже не учения. Это просто военно-полевой парад и спектакль. Что-то типа танкового биатлона, авиадартса и прочих увлекательных мероприятий, малопригодных для реальной войны. Зато красиво и много журналистов.
Управлять таким огромным мероприятием, наверное, можно, но практические навыки в нем можно получить только в совершенствовании русского мата. Любые учения — это в первую очередь стресс-тест, на котором выявляются отдельные узкие места, делаются обобщения и выводы и рассылаются по всем в виде методичек и рекомендаций. Вполне рабочая схема и главное — разумная и не требующая чудовищного расхода ресурсов.
Чем масштабнее стресс-тест, тем больше в нем «белого шума», мешающего выявить интересующие проблемы. В какой-то момент становится практически невозможно отделить полезную информацию от информационных «сетевых наводок». Именно поэтому крупномасштабные учения проводят в основном в формате КШУ, в которых могут принять участие и отдельные элементы «настоящих» учений.
Но вот это вот всё, что устраивают сегодня — это чистой воды пиар. Типа олимпиады. (с)
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на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.
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слБгу, круг замкнулся: Московия вернулась в союз с азией, Украина — в европу. а то врали всю дорогу: «адинарот, братья-славяне, Владимирнаш!..»
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тут главное, современные технологии в войсках)
Причиной утечки воздуха на космическом корабле «Союз» стала лишняя дырка в корпусе. Ее скрыли при помощи клея.
Производственный брак стал причиной утечки воздуха на космическом корабле «Союз». Об этом 3 сентября пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости».
Как выяснило издание, при производстве «Союза» во внутреннем корпусе якобы просверлили лишнее отверстие. Чтобы скрыть брак, сотрудник, который допустил ошибку, заделал дырку специальным клеем. Из-за этого брак не удалось обнаружить во время проверки корабля перед запуском. Также проблема никак не проявлялась в первые два месяца работы «Союза». Однако потом клей подсох, и отверстие открылось. Напомним, о проблеме стало известно 30 августа, утечку воздуха смогли ликвидировать с помощью эпоксидной смолы. (с)
Что тут можно сказать о производственной культуре дисциплине, о рухнувшей системе контроля в самой высокотехнологичной отрасли? так Россия может потерять репутацию в высокотехнологичных областях …..
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Хватит промывать нам мозги что нас все боятся.Может кто-то и боится но не все.
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Промывать вам мозги российским зомбоящиком будут всегда, а также будут усиленно пиарить, пиарить и еще раз пиарить первое лицо. Так поступает великий Путин, начиная на ТВ еженедельную передачу про себя любимого!
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