Полицейские задержали четверых пьяных на Дне города в Бердске

На Дне города полицейские охраняли общественный порядок в местах большого скопления народа
О криминогенной обстановке на территории города рассказал 3 сентября на совещании чиновников начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.
За прошедшую неделю зарегистрировано 381 сообщение о происшествиях и преступлениях. Было совершено 20 преступлений, 11 из которых раскрыты. Остались нераскрытыми семь преступлений, связанных с хищением имущества граждан, отметил Соколов.
Автор видео Галины Панчевой
За неделю не выявлялись преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Но совершились три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отдел МВД доставили 22 человека за административные нарушения. Всего выявлено 32 административных нарушения, из них восемь связаны с нарушениями иностранными гражданами административного законодательства. Один материал был подготовлен и принято решение о выдворении иностранца-нелегала за пределы границы РФ.
При проведении мероприятий, связанных с 1 сентября и Днем города, серьезных нарушений порядка не было зарегистрировано. Было выявлено четыре административных правонарушения. Граждане доставлены в отдел МВД и привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков. На этой неделе основной задачей наряду с раскрытием преступлений и выявлением административных правонарушений, охраны общественного прибавится работа на выборных участках, где будут выбирать губернатора Новосибирской области, подчеркнул Соколов.
-В день города было видно, что полиция была готова к возможным акциям, — похвалил работу полицейских вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
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