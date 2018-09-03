Полицейские задержали четверых пьяных на Дне города в Бердске

О криминогенной обстановке на территории города рассказал 3 сентября на совещании чиновников начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

За прошедшую неделю зарегистрировано 381 сообщение о происшествиях и преступлениях. Было совершено 20 преступлений, 11 из которых раскрыты. Остались нераскрытыми семь преступлений, связанных с хищением имущества граждан, отметил Соколов.

Автор видео Галины Панчевой



За неделю не выявлялись преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Но совершились три преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отдел МВД доставили 22 человека за административные нарушения. Всего выявлено 32 административных нарушения, из них восемь связаны с нарушениями иностранными гражданами административного законодательства. Один материал был подготовлен и принято решение о выдворении иностранца-нелегала за пределы границы РФ.

При проведении мероприятий, связанных с 1 сентября и Днем города, серьезных нарушений порядка не было зарегистрировано. Было выявлено четыре административных правонарушения. Граждане доставлены в отдел МВД и привлечены к административной ответственности за употребление спиртных напитков. На этой неделе основной задачей наряду с раскрытием преступлений и выявлением административных правонарушений, охраны общественного прибавится работа на выборных участках, где будут выбирать губернатора Новосибирской области, подчеркнул Соколов.

-В день города было видно, что полиция была готова к возможным акциям, — похвалил работу полицейских вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.