КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру на Микрорайоне,15а
продам
продам
Продам 2-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
продам трехкомнатную
продам однокомнатную квартиру
ПРОДАМ 3ю КВАРТИРУ 64кв.м.-2700тр,ТОРГ/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатные прививки от гриппа ставят в Бердске

Рубль продолжает падать

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Школьник угнал Toyota Ipsum в День знаний и бросил авто в кювете в Новосибирской области

Он стал женщиной в Новосибирске

Полицейские задержали четверых пьяных на Дне города в Бердске

Страхи Вашингтона: военную мощь показала Россия учениями «Восток-2018»

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

К акциям протеста из-за пенсий готовы более половины россиян

В сборную России после кубка в Красноярске попал велогонщик из Бердска

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


К акциям протеста из-за пенсий готовы более половины россиян

Если найдутся организаторы, протесты могут быть многочисленными. Население видит в пенсионной реформе нарушение общественного договора, считает политолог.

3.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

К акциям протеста из за пенсий готовы более половины россиян

Коммунисты организуют акции протеста у памятника Ленину в Бердске

53% россиян готовы присоединиться к акциям против повышения пенсионного возраста, свидетельствуют данные Левада-центра. Социологи проводили свой опрос до обращения Владимира Путина, предложившего смягчить условия реформы.

Процент протеста

Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр) изучил отношение россиян к пенсионной реформе, готовности протестовать против нее и выяснил их позицию на случай проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Согласно итогам опроса (есть у РБК), 53% респондентов утвердительно и 42% отрицательно ответили на вопрос о готовности лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах. В июле большая часть респондентов (53%) сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц снизилось число неопределившихся с ответом — с 9 до 5%.

Респонденты-пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории 44% готовы в них участвовать против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста. Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.

Опрос был проведен 23–30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения; были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.

До и после смягчения

Социологи также изучили мнение россиян относительно проведения всероссийского референдума о возрасте выхода на пенсию по старости. Такой референдум хотят провести несколько инициативных групп.

Если бы он состоялся в ближайшее к моменту опроса воскресенье, то 77% проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости и 10% — против. 7% опрошенных проигнорировали бы референдум. Еще по 1% респондентов решили испортить бюллетень, пришли бы на референдум, но с ответом не определились и затруднились ответить.

Менее негативно к реформе относятся нынешние пенсионеры — за сохранение нынешнего пенсионного возраста на референдуме проголосовали бы 74% из них. Среди респондентов, не достигших возраста выхода на пенсию, за сохранение нынешних норм проголосовали бы 79%.

Среди поддерживающих «Единую Россию» за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию проголосовали бы 76%, ЛДПР — 84%, КПРФ — 88%.

В июне правительство России объявило о планах постепенно поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В конце июля в разных городах России прошли акции протеста против пенсионной реформы. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, «за» проголосовали депутаты от «Единой России».

Как изменится пенсионная реформа после интервенции Путина

В телеобращении к россиянам 28 августа Владимир Путин объявил о том, что реформу смягчат. Женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, еще раньше выйдут на пенсию многодетные матери, возраст получения пенсионных льгот сохранят на действующем уровне. Также людей предпенсионного возраста будет сложнее уволить с работы.

Опрос проводился до обращения президента Владимира Путина, но вряд ли оно принципиально поменяет мнение людей о реформе, хотя, наверное, поможет ее принять, считает социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров».

Если у протеста найдутся организаторы, то акции могут собираться достаточно многочисленные, с высоким риском политизации, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Население видит в реформе нарушение общественного договора», — заметил политолог.

Сейчас протесты против пенсионной реформы не носят массового характера. Очередные акции против нее прошли в ряде российских городов в минувшие выходные. Согласованный митинг коммунистов в центре Москвы 2 сентября оказался самым многочисленным — он собрал 8,9 тыс. человек, сказал РБК координатор «Белого счетчика» Дмитрий Ионов. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что в акции приняли участие 6 тыс. человек.

Источник: РБК


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Где в Бердск хорошо моют ковры? Киев не станет вводить военное положение в Донбассе Четверых бердчан оштрафовали в День города Бердска за распитие алкоголя

(1) Комментарий

  1. Николай

    «К акциям протеста из-за пенсий готовы более половины россиян»
    Что-то в Бердске, Новосибирске я протестов не увидел! Есть малочисленные пикеты, которые говорит о том, что все смирились. Молодёжь, из-за которой по сути идёт дискуссия, этот вопрос вообще не интересует.
    Идёт наступление капитала на достижения социализма (8 часовой рабочий день, два выходных пенсионный возраст, развитие личности и семейных отношений , здорового образа жизни… и тд). Молодёжь, которая сейчас трудится, об этом не догадывается!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика