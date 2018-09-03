Он стал женщиной в Новосибирске

Житель Новосибирска сменил пол — в отделе ЗАГС Советского района признали, что теперь новосибирец — женщина.

«Это в летний период было. Более подробной информации мы не можем дать, потому что это персональные, конфиденциальные сведения», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела ЗАГС Советского района Анастасия Крупина.

По её данным, человек сменил пол с мужского на женский.