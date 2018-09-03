В сборную России после кубка в Красноярске попал велогонщик из Бердска

29 августа на трассе Белореченска (Краснодарский край) прошёл Кубок России по велосипедному спорту. На старт вышло около 80 сильнейших гонщиков из 13 регионов страны.

В состязаниях участвовали бердчане в составе сборной Новосибирской области: Максим Рудаков, Ерёмкины Аркадий и Владимир и Алексей Мирюков. В групповой гонке на дистанции 140 километров среди мужчин «золото» завоевал наш земляк — Максим Рудаков.

По словам тренера Александра Мамонтова, Максиму победа далась нелегко, стартовали в тяжёлых погодных условиях: непривычная для нашего региона жара — до 37 градусов и сильный боковой ветер, сообщает бердский отдел физкультуры и спорта.

-Максим при поддержке своей команды правильно провёл тактические действия, создав отрыв от группы преследователей, смог сохранить временное преимущество и оказаться на финишной черте первым, – рассказал Александр Васильевич.

Впереди у спортсмена ещё одна престижная гонка в составе сборной Новосибирской области — чемпионат России, который начнется 9 сентября в Республике Адыгея и продлится до 19 сентября.

По результатам этих соревнований Максим Рудаков попал в сборную команду России.