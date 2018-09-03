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В сборную России после кубка в Красноярске попал велогонщик из Бердска

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В сборную России после кубка в Красноярске попал велогонщик из Бердска

Максим Рудаков в групповой гонке на дистанции 140 км среди мужчин завоевал «золото». В команде Новосибирской области по велоспорту участвовали четверо бердчан.

3.09.2018 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Нет комментариев

В сборную России после кубка в Красноярске попал велогонщик из Бердска

Бердские велогонщики

29 августа на трассе Белореченска (Краснодарский край) прошёл Кубок России по велосипедному спорту. На старт вышло около 80 сильнейших гонщиков из 13 регионов страны.

В состязаниях участвовали бердчане в составе сборной Новосибирской области: Максим Рудаков, Ерёмкины Аркадий и Владимир и Алексей Мирюков. В групповой гонке на дистанции 140 километров среди мужчин «золото» завоевал наш земляк — Максим Рудаков.

По словам тренера Александра Мамонтова, Максиму победа далась нелегко, стартовали в тяжёлых погодных условиях: непривычная для нашего региона жара — до 37 градусов и сильный боковой ветер, сообщает бердский отдел физкультуры и спорта.

-Максим при поддержке своей команды правильно провёл тактические действия, создав отрыв от группы преследователей, смог сохранить временное преимущество и оказаться на финишной черте первым, – рассказал Александр Васильевич.

Впереди у спортсмена ещё одна престижная гонка в составе сборной Новосибирской области — чемпионат России, который начнется 9 сентября в Республике Адыгея и продлится до 19 сентября.

По результатам этих соревнований Максим Рудаков попал в сборную команду России.


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