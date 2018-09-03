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Поезд раздавил 88-летнюю старушку в Новосибирской области

На рельсах в Искиитимском районе погибла пенсионерка с психическим расстройством. Предположительно, она скама бросилась под проезжающий поезд.

3.09.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Поезд раздавил 88 летнюю старушку в Новосибирской области

На участке железнодорожного пути между ст. Линево и о. п. Койниха в Искитимском районе в воскресенье погибла пожилая женщина. Информацию, как сообщает сайт “Весь Искитим”, подтвердили в районной ЕДДС. По предварительной информации, пенсионерка сама бросилась под приближающийся поезд.

Трагедия произошла 2 сентября около 11.00. Поезд раздавил 88-летнюю жительницу р. п. Линево на 79-м километре железнодорожной дороги Новосибирского региона ЗСЖД.

Следователи начали проверку по факту гибели человека на рельсах. Уже известно, что женщина стояла на краю в ожидании приближающегося поезда. Перед этим она якобы позвонила дочери, с которой попрощалась.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» компетентные источники, погибшая страдала психическим расстройством, стояла на учете.


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