Поезд раздавил 88-летнюю старушку в Новосибирской области

На участке железнодорожного пути между ст. Линево и о. п. Койниха в Искитимском районе в воскресенье погибла пожилая женщина. Информацию, как сообщает сайт “Весь Искитим”, подтвердили в районной ЕДДС. По предварительной информации, пенсионерка сама бросилась под приближающийся поезд.

Трагедия произошла 2 сентября около 11.00. Поезд раздавил 88-летнюю жительницу р. п. Линево на 79-м километре железнодорожной дороги Новосибирского региона ЗСЖД.

Следователи начали проверку по факту гибели человека на рельсах. Уже известно, что женщина стояла на краю в ожидании приближающегося поезда. Перед этим она якобы позвонила дочери, с которой попрощалась.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» компетентные источники, погибшая страдала психическим расстройством, стояла на учете.