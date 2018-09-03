За профессиональный «Локомотив» будет играть волейболист из Бердска

Сегодня воспитанник СШ «Авангард» волейболист Кирилл Власов вступил в ряды новосибирского «Локомотива». Жить и обучаться волейболу бердчанин теперь будет в столице Сибири в профессиональном ВК «Локомотив». Стоит отметить, что главная команда этого волейбольного клуба является топовой в Суперлиге России. На протяжении года Кирилл будет играть в предмолодежной лиге среди волейболистов 2001-2002 г.р. К слову, наш спортсмен 2003 года рождения, 1 сентября ему исполнилось 15 лет, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта.
«Там все за 2 метра. Я думаю, что я выросту за год. Год подготовки у меня есть. Сейчас у меня рост 194 см, маленечко осталось. Если я выросту, то со мной подпишут контракт и возьмут в молодежную лигу. Те, кто здесь тренируются, примерно 2-3 человека, обычно попадают в сборную России. Я буду стараться», — рассказал Кирилл Власов.
Товарищи по бердской команде и тренер Анатолий Скоробогатов очень рады за Кирилла. Говорят, что это первый случай, когда спортсмен из Новосибирской области будет обучаться в ВК «Локомотив». Пройти отбор было не так просто, поскольку попасть туда мечтают одаренные юноши со всей России. Пожелаем удачи и достижения больших высот бердскому волейболисту!
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