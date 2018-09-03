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Не выходит из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне «Ремикса» в Бердске

Пациент продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

3.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Не выходит из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне «Ремикса» в Бердске

Несчастный случай в бассейне произошел в жаркий день 20 августа

Без изменений остается состояние 20-летнего парня, получившего травмы при падении в бассейн парка семейного отдыха «Ремикс» в Бердске. Пациент находится в коме, состояние тяжелое, рассказал 3 сентября «Курьер. Среда. Бердск» главврач горбольницы Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 августа в бассейне парка семейного отдыха «Ремикс» утонул молодой человек. При ударе о дно бассейна он сломал шею. Его откачали отдыхающие.

По словам очевидцев, парень некоторое время находился на дне бассейна, пока это не заметили и не вытащили его из воды. На месте оказались отдыхающие с медицинским образованием, которые сделали искусственное дыхание и массаж сердца. В итоге тонувший стал судорожно дышать. На место приехала скорая помощь и доставила пострадавшего в горбольницу.

Вечером 23 августа в новосибирском бассейне «Нептун» погиб рабочий. Он сорвался с высоты и упал в бассейн, в котором не было воды.


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