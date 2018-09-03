Поезд раздавил 88-летнюю старушку в Новосибирской области
Рост стоимости хлеба на 10% прогнозируют в России
За профессиональный «Локомотив» будет играть волейболист из Бердска
ФАС назвал заоблачными цены на авиабилеты в России
Вшей нашли у 385 детей с начала 2018 года в Новосибирской области
Не выходит из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне «Ремикса» в Бердске
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40 тыс. рублей и 564 голоса получил победитель конкурса деревянных скульптур в Бердске
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