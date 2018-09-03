Вшей нашли у 385 детей с начала 2018 года в Новосибирской области

Эпидемиологическая обстановка по педикулезу на территории Новосибирской области в настоящее время остается стабильной, с тенденцией к уменьшению. В 2018 году за 7 месяцев в Новосибирской области зарегистрировано в 385 случаев педикулеза у детей в возрасте от 1 до 17 лет (145,7 на 100 тыс.населения). Показатель заболеваемости по совокупному населению варьирует от 101,0 на 100 тысяч в 2014 году до 98,4 на 100 тысяч в 2017 году.

Мероприятия, проводимые в детских учреждениях, должны быть направлены на создание санитарно-гигиенических условий, предупреждающих занос и распространение педикулеза, сообщили в Роспотребнадзоре.

В организованный детский коллектив запрещается принимать детей, пораженных педикулезом (вши, гниды). При выявлении детей, пораженных педикулезом, они отстраняются от посещения образовательной организации. Прием детей в дошкольные образовательные организации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза.

При обнаружении педикулеза обучающиеся на время проведения лечения отстраняются от посещения организации. Они могут быть допущены в общеобразовательные организации только после завершения комплекса лечебно-профилактических мероприятий с подтверждающей справкой от врача.

За лицами, контактировавшими с больным педикулезом, устанавливается медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал.

В целях своевременного выявления педикулеза, родителям рекомендуется регулярно осматривать детей.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены (волосы ежедневно тщательно расчёсывать, своевременно мыть и стричь; не допускать передачи личной расчески другим лицам; ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7 – 10 дней).

Будьте внимательны к себе и окружающим!

По данным Всемирной организации здравоохранения постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов людей во всем мире. Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Педикулез – это паразитарное заболевание кожи и волос. Основным симптомом педикулеза является зуд кожи, который возникает в результате укуса человека вошью и попадания в ранку слюны паразита, что и вызывает местное раздражение. Со временем из-за зуда на коже появляются экскориации (расчесы), корочки и мокнущие ранки.

Источник заболевания – больной человек. Заражение людей может происходить при тесном контакте с человеком, больным педикулезом — в переполненном транспорте, в местах массового скопления людей, в бассейнах, а также при использовании общих предметов — расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей и т.д.

Выявление лиц, пораженных педикулезом, осуществляется во время проведения плановых осмотров населения (дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования, учреждения социального обеспечения, оздоровительные организации и т.д.), при диспансеризации, обращении за медицинской помощью и др.