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40 тыс. рублей и 564 голоса получил победитель конкурса деревянных скульптур в Бердске

Победа досталась архитектору из Академгородка. Конкурсантов наградили в День города. Фигуры из бревен поставят в парке «Мой солнышко» у роддома.(ФОТО, ВИДЕО)

3.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Анастасии Солодковой, Елены Белоусовой 2 коммент.

40 тыс. рублей и 564 голоса получил победитель конкурса деревянных скульптур в Бердске

Иван Степанцов полученные деньги потратит на инструмент

В День города, 1 сентября, в Бердске наградили участников конкурса деревянных скульптур «Семья — поэзия природы».

За скульптуру «Журавлиная верность» архитектор из Новосибирска Иван Степанцов получил 564 голоса, диплом 1 степени и сертификат на 40 тыс. рублей.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» победитель, по его мнению, это красивые птицы. «Журавлиная верность» рассказывает о преданной любви одному партнеру. Приз Иван потратит на инструменты.

Второе место, диплом 2 степени и сертификат на 30 тыс. рублей достались новосибирцу Александру Киму. Его скульптура «Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские» набрала 547 голосов.

Илья Давыдов получил диплом 3 степени и сертификат на 20 тыс. рублей за третье место. Его скульптура «Вселенная в наших руках» завоевала 540 голосов и приз зрительских симпатий.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Илья Давыдов впервые участвовал в конкурсе деревянных скульптур, но его трудовая деятельность напрямую связана с природным материалом. В семейной мастерской он мастерит картины и скульптуры из дерева.

Отображая тему конкурса «Семья — поэзия природы», мастер решил изобразить спящего ребенка в руках родителей. Руки отца — это опора, руки матери — забота. Участник конкурса не надеялся получить главный приз, но денежное вознаграждение потратит на поездку на конкурс в Карелию.

Остальные мастера как и Давыдов получили дипломы участников и сертификаты на 10 тыс. рублей.
Мастеров наградил на праздновании Дня города главный архитектор Бердска Петр Ким.
Автор видео Анастасия Солодкова

По мнению Петра Кима, такие конкурсы станут традиционными:
— Мы начали с шести фигур, думаю, ежегодно их число будет увеличиваться. Возможно, будет меняться материал. На смену дереву придет металл и камень.

Горожане семьями приходили, чтобы посмотреть на творчество мастеров.
Бердчанка Ирина Прохорова признается, что ей понравился орел с птенцами в гнезде — символ семьи и домашнего очага. По ее мнению, здорово, что в нашем городе проходят интересные конкурсы.

Совсем скоро деревянные скульптуры обретут свое постоянное место жительство на Микрорайоне — в сквере возле роддома, который назвали «Мое солнышко». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сквере уже поставили стелу и завершают благоустройство. Чтобы фигуры простояли как можно дольше, их обработают специальной пропиткой.


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(2) Комментариев

  1. igk63

    Все молодцы!

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  2. Аноним

    Без творческих людей мир был бы серым. Спасибо вам, мастера, за скульптуры! Теперь они долго будут радовать бердчан.
    Ещё бы провели конкурс на лучший рисунок, расписали бы ЦТП , а то стоят они во дворах унылые и безликие, только тоску нагоняют.
    С уважением, Уна.

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