40 тыс. рублей и 564 голоса получил победитель конкурса деревянных скульптур в Бердске

В День города, 1 сентября, в Бердске наградили участников конкурса деревянных скульптур «Семья — поэзия природы».

За скульптуру «Журавлиная верность» архитектор из Новосибирска Иван Степанцов получил 564 голоса, диплом 1 степени и сертификат на 40 тыс. рублей.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» победитель, по его мнению, это красивые птицы. «Журавлиная верность» рассказывает о преданной любви одному партнеру. Приз Иван потратит на инструменты.

Второе место, диплом 2 степени и сертификат на 30 тыс. рублей достались новосибирцу Александру Киму. Его скульптура «Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские» набрала 547 голосов.

Илья Давыдов получил диплом 3 степени и сертификат на 20 тыс. рублей за третье место. Его скульптура «Вселенная в наших руках» завоевала 540 голосов и приз зрительских симпатий.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Илья Давыдов впервые участвовал в конкурсе деревянных скульптур, но его трудовая деятельность напрямую связана с природным материалом. В семейной мастерской он мастерит картины и скульптуры из дерева.

Отображая тему конкурса «Семья — поэзия природы», мастер решил изобразить спящего ребенка в руках родителей. Руки отца — это опора, руки матери — забота. Участник конкурса не надеялся получить главный приз, но денежное вознаграждение потратит на поездку на конкурс в Карелию.

Остальные мастера как и Давыдов получили дипломы участников и сертификаты на 10 тыс. рублей.

Мастеров наградил на праздновании Дня города главный архитектор Бердска Петр Ким.

Автор видео Анастасия Солодкова



По мнению Петра Кима, такие конкурсы станут традиционными:

— Мы начали с шести фигур, думаю, ежегодно их число будет увеличиваться. Возможно, будет меняться материал. На смену дереву придет металл и камень.

Горожане семьями приходили, чтобы посмотреть на творчество мастеров.

Бердчанка Ирина Прохорова признается, что ей понравился орел с птенцами в гнезде — символ семьи и домашнего очага. По ее мнению, здорово, что в нашем городе проходят интересные конкурсы.

Совсем скоро деревянные скульптуры обретут свое постоянное место жительство на Микрорайоне — в сквере возле роддома, который назвали «Мое солнышко». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в сквере уже поставили стелу и завершают благоустройство. Чтобы фигуры простояли как можно дольше, их обработают специальной пропиткой.