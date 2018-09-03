КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х комнатную 8913-715-43-30 Светлана
продам трехкомнатную
продам однокомнатную квартиру
ПРОДАМ 3ю КВАРТИРУ 64кв.м.-2700тр,ТОРГ/89134819144
продам двухкомнатную
Срочно продам комнату
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Поезд раздавил 88-летнюю старушку в Новосибирской области

Рост стоимости хлеба на 10% прогнозируют в России

За профессиональный «Локомотив» будет играть волейболист из Бердска

ФАС назвал заоблачными цены на авиабилеты в России

Вшей нашли у 385 детей с начала 2018 года в Новосибирской области

Не выходит из комы сломавший шею ныряльщик в бассейне «Ремикса» в Бердске

Ищут сотрудников в Роспотербнадзор в Бердске

40 тыс. рублей и 564 голоса получил победитель конкурса деревянных скульптур в Бердске

18 протестующих ранены во время субботних уличных акций в Германии

С Иосифом Кобзоном простилась Россия

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


В шторм пропал рыбак с резиновой лодки на озере Чаны в Новосибирской области

Второго рыбака нашли спасатели и доставили на берег. Доплыть самостоятельно они не смогли из-за высокой волны.

3.09.2018 Фото: АСС МЧС по НСО Нет комментариев

 

В шторм пропал рыбак с резиновой лодки на озере Чаны в Новосибирской области

Спасатели искали пропавших рыбаков вместе с ГИМС

В воскресенье, 2 сентября, около полудня в аварийно-спасательную службу управления МЧС по Новосибирской области поступило сообщение о том, что рыбаков унесло на резиновой лодке в озеро Чаны и они не могут вернуться к берегу из-за высокой волны. Один из пострадавших найден на акватории и транспортирован к берегу близ деревни Новояблоновка Чановского района.

В 15:30 работы по поиску второго пострадавшего были продолжены. Спасателями обследованы мыс Давыдова и мыс Малинкина, 18 км акватории озера Чаны и 16 км в северном направлении. Работы проводились совместно и инспектором ГИМС.

Как сообщили в АСС утром 3 сентября, пострадавший так и не найден. Поисково-спасательные мероприятия будут продолжены.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поезд раздавил 88-летнюю старушку в Новосибирской области Рост стоимости хлеба на 10% прогнозируют в России За профессиональный «Локомотив» будет играть волейболист из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика