В шторм пропал рыбак с резиновой лодки на озере Чаны в Новосибирской области

В воскресенье, 2 сентября, около полудня в аварийно-спасательную службу управления МЧС по Новосибирской области поступило сообщение о том, что рыбаков унесло на резиновой лодке в озеро Чаны и они не могут вернуться к берегу из-за высокой волны. Один из пострадавших найден на акватории и транспортирован к берегу близ деревни Новояблоновка Чановского района.

В 15:30 работы по поиску второго пострадавшего были продолжены. Спасателями обследованы мыс Давыдова и мыс Малинкина, 18 км акватории озера Чаны и 16 км в северном направлении. Работы проводились совместно и инспектором ГИМС.

Как сообщили в АСС утром 3 сентября, пострадавший так и не найден. Поисково-спасательные мероприятия будут продолжены.