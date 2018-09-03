18 протестующих ранены во время субботних уличных акций в Германии

В ходе демонстраций в саксонском городе Хемниц в субботу пострадали 18 человек, в том числе трое полицейских, сообщило в воскресенье агентство dpa со ссылкой на местных правоохранителей. Ранее таблоид BILD сообщал об 11 раненых.

Полиция, по информации dpa, скорректировала и число участников акций — с первоначальных 8 до более чем 11 тысяч человек. При этом около 8 тысяч человек приняли участие в марше памяти, организованном правой партией «Альтернатива для Германии» и движением Pro Chemnitz, объединившем в том числе правых радикалов. В уличных акциях, организованной левыми политиками из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Левыми», приняли участие порядка трех тысяч человек.

По итогам уличных протестов возбуждено 37 уголовных дел, в том числе за нанесение телесных повреждений, нанесение ущерба имуществу и нарушение закона о собраниях.

В отдельное производство выделено дело о нападении на группу активистов из Социал-демократической партии Германии. Как сообщил ранее в соцсети Twitter вице-глава фракции СДПГ в бундестаге Сорен Бартол, группа, прибывшая из Марбурга, «подверглась нападению со стороны нацистов», были уничтожены флаги с символикой СДПГ, отдельные участники подверглись физическому насилию.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысяч человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций было задержано около 300 человек.

Источник: РИА Новости