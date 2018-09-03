Президент Франции: Путин мечтает о развале Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая в интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, заявил, что дискуссии с Москвой необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, «мечтает о развале ЕС».
«Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — сказал президент Франции в интервью воскресной аналитической программе Agenda.
Одним из поводов для таких слов стала избирательная кампания в Швеции перед парламентскими выборами 9 сентября. Одного из лидеров антииммигрантской, называемой также в Швеции популистской, социал-консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона спросили, кого он предпочитает — президента Франции Эммануэля Макрона или российского лидера Владимира Путина. Окессон отказался отвечать на вопрос, сказав, что не хочет делать какого-либо выбора.
Об этой истории журналист шведского телевидения рассказала во время интервью президенту Франции и попросила его прокомментировать ответ. Макрон сказал, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дискуссии в стране. Вместе с тем он все же заметил, что ответ многое говорит о лидере, «который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы».
Макрон заявил, что Франция уважает права человека, «является одной из стран со значительной демократией» и членом ЕС. «Я имею контакты с Путиным постоянно и уважаю его, но Россия не является образцом с точки зрения прав человека. Я думаю, что Россия не может быть образцом для шведов», — сказал французский президент.
Он добавил, что реакция партийного лидера «говорит о многом».
Сам Окессон, поясняя SVT свое нежелание отвечать на вопрос о выборе между президентами, сказал, что не видит повода для этого.
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Тоже мне секрет полишенеля, ес и много еще кто,тоже хотят,и даже не скрывают этого,что бы Россия развалилась.
Так что Макрон,у вас Россия всему научилась,у вас
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Россия — вперед….развалится.
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Ну, если не хихикать, то можно задаться вопросом, а с какой целью Россия поддерживает различные европейские праворадикальные движения, в том числе деньгами
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мечтает..) только не развалить Европу, а жить в ней ..вот как его «элита» :
Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина) — дочь Лиза живёт и учится во Франции, сын Николай был судим в Великобритании и более года провёл в английской тюрьме, супруга владеет квартирой в США площадью 126м2.
Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») — живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.
Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живёт в США.
Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.
Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.
Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.
Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.
Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.
Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») — живёт с сыном в Майами, США.
Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) — дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.
Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.
Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, назвавшая «недоблокадниками» ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде) — дочь Полина живёт в США.
Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, коммунист) — дочь живёт в Италии, куда переехала из Германии.
Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным усыновлением сирот) — сын — совладелец юридической фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое внуков, разумеется, там же.
Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) — сын Роман приговорён к 27 годам заключения в США за кибермошенничество.
Владимир Соловьёв (телепропагандист) — вилла на озере Комо (недалеко от Милана), Италия.
Дмитрий Медведев (председатель правительства РФ, экс-президент РФ) — виноградник (100га) и вилла XVII века с 30 комнатами в Тоскане, Италия.
Геннадий Тимченко (друг Путина, вице-президент Олимпийского комитета России, один из «королей госзаказа» и крупнейший экспортёр российской нефти) — гражданин Финляндии, жена и дочь — тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ.
Игорь Шувалов (экс-депутат Госдумы, с 2008 по 2018 — первый заместитель председателя Правительства РФ) — замок в Австрии площадью 1480 кв.м, вилла в Дубае, квартира в Великобритании.
Александр Жуков (Первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, Президент Олимпийского комитета России (2010—2018)) — сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу (7500 фунтов) за избиение британца.
Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) — участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.
Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) — квартира и дом в Италии, половина дачи (220м2) в Швейцарии.
Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) — элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.
Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) — во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м2.
Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) — домовладение общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 543 м2 в Швейцарии.
Михаил Абызов (министр по делам открытого правительства) — у сына и дочери в пользовании жилой дом в Великобритании.
Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) — дом площадью 489,3 кв.м в Англии.
Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды) — дом 95м2 в Испании. А ведь многие думали, что у Николая отрицательный IQ..
Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) — родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, обеспечив ему тем самым американское гражданство.
Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) — незадекларированная квартира в Дубае площадью 442м2 в роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.
Антон Дроздов (председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации) — миллиардер (хоть пока и рублёвый), дочь Анна учится в престижном шотландский университете Сент Эндрюс, там же учился наследник британского престола принц Уильям.
список можно продолжать…)
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Да, дети чинуш живут на Загнивающем Западе, но, вы не представляете, как они там страдают, скучают по берёзкам и хотят домой в матушку Россию
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