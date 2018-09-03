Президент Франции: Путин мечтает о развале Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая в интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, заявил, что дискуссии с Москвой необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, «мечтает о развале ЕС».

«Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС», — сказал президент Франции в интервью воскресной аналитической программе Agenda.

Одним из поводов для таких слов стала избирательная кампания в Швеции перед парламентскими выборами 9 сентября. Одного из лидеров антииммигрантской, называемой также в Швеции популистской, социал-консервативной партии «Демократы Швеции» Йимми Окессона спросили, кого он предпочитает — президента Франции Эммануэля Макрона или российского лидера Владимира Путина. Окессон отказался отвечать на вопрос, сказав, что не хочет делать какого-либо выбора.

Об этой истории журналист шведского телевидения рассказала во время интервью президенту Франции и попросила его прокомментировать ответ. Макрон сказал, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дискуссии в стране. Вместе с тем он все же заметил, что ответ многое говорит о лидере, «который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы».

Макрон заявил, что Франция уважает права человека, «является одной из стран со значительной демократией» и членом ЕС. «Я имею контакты с Путиным постоянно и уважаю его, но Россия не является образцом с точки зрения прав человека. Я думаю, что Россия не может быть образцом для шведов», — сказал французский президент.

Он добавил, что реакция партийного лидера «говорит о многом».

Сам Окессон, поясняя SVT свое нежелание отвечать на вопрос о выборе между президентами, сказал, что не видит повода для этого.

Источник: РИА Новости