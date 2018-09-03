Рост стоимости хлеба на 10% прогнозируют в России

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции.
Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей.
«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг», — сказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.
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