Обман банкомата: 2-тысячную купюру за 1000 рублей посчитал терминал Сбербанка в Бердске

Не возвращает 1000 рублей, не посчитанную банкоматом, Сбербанк жительнице Бердска.

Светлане Бессоновой нужно было срочно оплатить кредит 4 августа. Она отсчитала 17 050 рублей и положила эти деньги отдельно в кошельке. Перед тем, как идти в банкомат, расположенный в ГУМе, Светлана еще раз пересчитала кредитные деньги. Все было точно.

Среди купюр по 1000 была одна номиналом в 2000 рублей. Светлана положила стопкой деньги в лоток, и на экране высветилась сумма — 16 050 рублей. Бердчанка сразу подумала, что банкомат посчитал купюру номиналом в 2000 как 1000 рублей. Пришлось опустошать кошелек и докладывать деньги, но достаточной суммы не набралось. Бессонова, не отходя от автомата, начала звонить в сбербанк. Там ее успокоили — в ситуации разберутся. И деньги вернут.

— Через неделю пришла sms, что на мой счет перечислены деньги в полном объеме. Я пошла проверять, зачислили ли мне 1000. Радуюсь. А мне банкомат пишет, что на счете 0 рублей. Я опять звоню в Сбербанк. Спрашиваю, как так: sms пришла, что деньги перечислены в полном объеме, а у меня их нет. Объясняют, что пришли в полном объеме, которые я положила — 16050 рублей. Так я же положила 17050, потом еще доложила 600 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Бессонова.

После этого Светлана отправилась в Сбербанк и написала письменную претензию. Ответ дадут через две недели.

— Попросила объяснить, как происходит это дело, как будут узнавать. Сотрудник Сбербанка рассказала, почему уходит две недели. Когда вскрывают банкомат и вытаскивают ячейки с деньгами, средства пересчитывают и если сумма не совпадает — есть лишние деньги, сумму вернут. А если нет, так нет, в моем случае получается, что лишних денег не было, — отметила Светлана.

Третью претензию Светлана еще не писала. Нужно было готовить ребенка к школе, поэтому не было времени. К тому же написание претензии очень затратно по времени: в прошлый визит в банк бердчанка провела в очереди целый час, 15 минут писала заявление.

По словам Бессоновой, перед тем, как банкомат не посчитал ей 1000 рублей, они вместе с коллегами несколько раз жаловались на его плохую работу: в месяц он работал дней семь, не больше.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанка Наталья Райц не может вернуть 5000 рублей, не распознанные банкоматом Сбербанка в ГУМе. Пять купюр номиналом 2000 рублей он посчитал как 1000 купюры. Наталья сразу же позвонила в Сбербанк, и ее успокоили, мол в ситуации разберутся. Но спустя пару дней пришла sms с сообщением, что сумма на карту была начислена правильно. На следующие жалобы бердчанки приходил такой же ответ.

Клиент Сбербанка отправила жалобу в Центробанк. Ответ надеется получить в конце сентября. Но сейчас она в раздумье: ждать ответа из Москвы или уже сейчас обращаться в суд.

То что не все банкоматы Сбербанка распознают 2-тысячные купюры убедилась на своем опыте 30 августа жительница Микрорайона. Она пыталась положить на карту несколько купюр по 2 000 рублей. Обошла несколько банкоматов, и лишь только один из них принял деньги. Все остальные данные денежные знаки «выплевывали».

По словам ведущего специалиста-эксперта бердского Роспотребнадзора Людмилы Щеголевой, к ним еще не поступало ни одного обращения, связанного с неправильным считыванием банкоматами денежных купюр. Бердчанка поступила правильно, защищая свои права, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Людмила Ивановна. Теперь только ей остается ждать конечного результата. Также она имеет право обратиться с иском в суд.

Данную тему обсуждали читатели на kurer-sreda.ru.

Надо было нажать отмену, Наталья! Вы же видели, что сумма не та, написал организатор.

— Наконец-то подняли эту тему! Звонить им бесполезно, я даже подумываю поменять карту сбербанка на карту другого банка. Но тут сложности, зарплатная она. Как попало работает сбербанк, — сообщила Ольга.

«Наконец-то подняли эту тему! Звонить им бесполезно, я даже подумываю поменять карту сбербанка на карту другого банка.» Программа распознавания новых купюр, денег хороших стоит, а также перепрошивка всех банкоматов. К тому же, вы сами заметили, что банкомат, что «удивительно», ошибается в пользу банка, а не наоборот, отметил аноним.