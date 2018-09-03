Угасание протестов против пенсионной реформы прогнозирует эксперт из Новосибирска

Близкий к Кремлю эксперт после телеобращения Путина прогнозирует спад интереса к пенсионному референдуму, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирским филиалом Фонда развития гражданского общества.
Президент России Владимир Путин, обратившись напрямую к гражданам, ответил на запрос общества по чрезвычайно важной пенсионной теме, протестные настроения ослабнут, но оппозиция продолжит на этой теме спекулировать. Такое мнение высказал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), близкий к Кремлю эксперт Константин Костин.
«Путин — самый популярный политик, у него самый высокий уровень доверия. Очевиден запрос общества на разговор, желание услышать мнение национального лидера, человека, которому они доверяют по чувствительной для них теме. Президент отреагировал на этот запрос», — сказал Костин.
«Глава государства дал откровенные и развернутые ответы на вопросы, волнующие людей: почему именно сейчас необходимы изменения в пенсионном законодательстве, нельзя ли было подождать, были ли другие варианты», — отметил эксперт.
Он назвал важными предложения Путина, касающиеся снижения планки пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, отдельные льготы для матерей, для ряда профессиональных и этнических групп, людей, занятых на вредных производствах. По мнению Костина, в общегосударственном подходе значимыми представляются предложения главы государства о введении понятия предпенсионного возраста на 10 лет, то есть на весь переходный период. «Это важно, поскольку с наступлением пенсии люди получали определенные льготы. Путин предложил эти льготы сохранить на весь переходный период. Кроме того, жестко поставлен вопрос об обеспечении гарантий занятости людей предпенсионного возраста», — сказал эксперт.
Костин предположил, что после обращения Владимира Путина интерес к инициированному несколькими группами референдуму по пенсионному вопросу спадет. «Учитывая то место, которое занимает Путин в политической системе России, и после его откровенного разговора с народом протестная активность по этому вопросу пойдет на спад», — сказал Константин Костин.
При этом он не исключил, что оппозиция продолжит использовать тему пенсионной реформы. «Думаю, что это с разной степенью активности может продолжаться в течение нескольких лет. Другой вопрос, будут ли на это реагировать граждане. Полагаю, что тема будет угасать и уходить на периферию», — отметил эксперт.
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На столько высок, что Соловушка не перестаёт выдавать новые шедевры пропаганды В лучших традиция дедушки Геббельса, это прекрасно https://www.znak.com/2018-09-03/na_kanale_rossiya_24_vyshla_novaya_programma_soloveva_celyy_chas_o_putine_poluchilos_komichno?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-znak&utm_content=nocategory
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Буквально на недельку от интернета отключат и такой Армагеддон начнётся — 1917 год детским утренником покажется.
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В 1917 и был утренник с холостым выстрелом и разграблением винных складов. Или вы не в курсе? «в пьяных погромах 1917 года погибло людей неизмеримо больше, нежели при взятии Зимнего дворца».
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Как у нас в стране обычно проводят пенсионные реформы, могут пояснить военные пенсионеры, которым решили выплачивать положеные пенсии, но при этом ввели понижающий коэффициент, ссылаясь на то, что встране недостаточно средств. Правительство предложило потерпеть и общяло ежегодно индексировать на 2 процента+количество процентов на инфляцию. В сухом остатке обещания забыты, индексация проводится не регулярно, инфляция компенсируется не в полной мере и от случая к случаю!
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Вон французы молодцы правильно протестуют если им что то не нравиться — вышли ночью устроили погром по всему городу — смотришь и закон ущемляющий студентов к примеру -отменили , и не спрашивают можно мы у вас тут выдем помитингуем
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Доверия — нет!
Ненависть — да!
Дела важнее слов!
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