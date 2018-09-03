Угасание протестов против пенсионной реформы прогнозирует эксперт из Новосибирска

Близкий к Кремлю эксперт после телеобращения Путина прогнозирует спад интереса к пенсионному референдуму, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Новосибирским филиалом Фонда развития гражданского общества.

Президент России Владимир Путин, обратившись напрямую к гражданам, ответил на запрос общества по чрезвычайно важной пенсионной теме, протестные настроения ослабнут, но оппозиция продолжит на этой теме спекулировать. Такое мнение высказал руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), близкий к Кремлю эксперт Константин Костин.

«Путин — самый популярный политик, у него самый высокий уровень доверия. Очевиден запрос общества на разговор, желание услышать мнение национального лидера, человека, которому они доверяют по чувствительной для них теме. Президент отреагировал на этот запрос», — сказал Костин.

«Глава государства дал откровенные и развернутые ответы на вопросы, волнующие людей: почему именно сейчас необходимы изменения в пенсионном законодательстве, нельзя ли было подождать, были ли другие варианты», — отметил эксперт.

Он назвал важными предложения Путина, касающиеся снижения планки пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, отдельные льготы для матерей, для ряда профессиональных и этнических групп, людей, занятых на вредных производствах. По мнению Костина, в общегосударственном подходе значимыми представляются предложения главы государства о введении понятия предпенсионного возраста на 10 лет, то есть на весь переходный период. «Это важно, поскольку с наступлением пенсии люди получали определенные льготы. Путин предложил эти льготы сохранить на весь переходный период. Кроме того, жестко поставлен вопрос об обеспечении гарантий занятости людей предпенсионного возраста», — сказал эксперт.

Костин предположил, что после обращения Владимира Путина интерес к инициированному несколькими группами референдуму по пенсионному вопросу спадет. «Учитывая то место, которое занимает Путин в политической системе России, и после его откровенного разговора с народом протестная активность по этому вопросу пойдет на спад», — сказал Константин Костин.

При этом он не исключил, что оппозиция продолжит использовать тему пенсионной реформы. «Думаю, что это с разной степенью активности может продолжаться в течение нескольких лет. Другой вопрос, будут ли на это реагировать граждане. Полагаю, что тема будет угасать и уходить на периферию», — отметил эксперт.