ФАС назвал заоблачными цены на авиабилеты в России

Федеральная антимонопольная служба намерена до конца года внести изменения в подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования, заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев в субботу.

«Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов – так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие… В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере», — сказал Артемьев журналистам.

«Мы разобрались вместе с компанией «Аэрофлот», с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами», — подчеркнул он.

По мнению главы ФАС России, эти цены, к сожалению, слишком высокие, а в некоторых случаях – заоблачные и экономически необоснованные.

Источник: 1prime.ru