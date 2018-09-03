С Иосифом Кобзоном простилась Россия

Сын народного артиста СССР Иосифа Кобзона Андрей призвал пришедших на прощание с артистом проститься с ним аплодисментами.

«Мой отец прожил совершенную жизнь, безупречную жизнь. Он был много кем, но в первую очередь он был артист, великий артист», — сказал он в ходе гражданской панихиды.

По его словам, семье и близким артиста «оказали огромную честь лучшие люди нашей страны».

«И президент, и премьер, и мэр. Огромное спасибо за помощь [спикеру Госдумы] Вячеславу Викторовичу Володину… Но самым главным для моего отца всегда была любовь зрителей, была поддержка зрителей, аплодисменты и крики «Браво!», когда зал вставал», — добавил Андрей Кобзон, призвав присутствовавших в Концертном зале имени П. И. Чайковского проводить артиста аплодисментами, после чего весь зал на протяжении нескольких минут хлопал стоя под песню «Мой путь» в исполнении Иосифа Кобзона.

Москва простилась с Кобзоном

Гражданская панихида по Иосифу Кобзону продолжалась пять часов. Все это время люди стояли в очереди, чтобы проститься с артистом. По подсчетам правоохранителей, число пришедших уже к середине панихиды приблизилось к 6 тыс. Сотрудникам зала пришлось несколько раз освобождать сцену от цветов.

К катафалку гроб также проводили аплодисментами. Автомобили, проезжавшие в это время по Садовому кольцу, сигналили в знак уважения к артисту.

«Это человек-эпоха, и неслучайно сегодня огромная очередь уже несколько часов стоит сюда, в зал Чайковского, для того, чтобы попрощаться с Иосифом Давыдовичем, — сказала вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве, в том числе, вопросы культуры. — Он вошел в жизнь многих людей. Те, кто сегодня приходят, скорбят, отдают дань самым светлым воспоминаниям, которые связаны с Иосифом Давыдовичем».

«Иосиф Давыдович Кобзон — это образец, — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский. — Само слово «Кобзон» звучит как синоним русской песни, как титул, как почетное звание, принадлежавшее эксклюзивно одному человеку». Министр добавил, что «Иосиф Давыдович был не просто исполнителем, не просто выдающимся артистом, он был образцом и как гражданин».

Мединский вспомнил, что Кобзон давал «многочасовые концерты в Афганистане, он первым пошел в «Норд-Ост», постоянно мотался в Донбасс на свою родину».

Как сообщалось ранее, проститься с артистом, который умер 30 августа в возрасте 80 лет, пришли в том числе президент и премьер-министр России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, специальный представитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и многие другие.

Источник: ТАСС