План уничтожения СССР опубликовали в США

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, при этом американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».
Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.
При этом США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 миллионов граждан СССР.
При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.
Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженным Силами США.
В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.
Главным приоритетом рассекреченного документа были названы военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.
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Естественно, а как иначе? Иметь такое оружие, средства доставки и не иметь планов его применения? В загнивающем США правда, более проще обстоят дела с раскрытием древних архивов, а наши вояки, данную информацию будут хранить в тайне до последнего. Немножко на тему https://riafan.ru/1080536-plan-tretei-mirovoi-kak-nato-i-sssr-sobiralis-unichtozhit-drug-druga
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«Петро», а не обидно, шо вас, либеральных поросят (это мягко), молящихся на Штаты — никто перед ударом и не думает «отсеивать» и спасать?
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У вас опять паранойя товарищ Вит.
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Очень надеюсь, что наш план не хуже! И в нём учтены ошибки 1941 года.
«Враг хитёр и коварен! — Огонь!» (С)
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Вам так сильно мечтается, что бы мир погиб в огне ядерного апокалипсиса? На самом деле, конечно же никто применять ЯО никогда не будет, ибо это просто самоубийственно, в случае чего, в ход пойдут бомбочки типа российской АВБПМ или американской GBU-43/B, что уже не так смертельно для окружающего мира.
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» В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.»
Что то знакомое ….У нас с 2005 года закрыто более 35 тыс крупных и средних промышленных предприятий , с 2000 года Россия потеряла более 23 тыс городов и деревень, вдвое сократились число больниц («оптимизация медицины » ), 2000 года закрыто 38 тыс крупных агрохозяйств , 39 % оставшихся убыточны…
ну и т.д.
По моему , план США вполне работает …»благодаря » нашему альфе ..Если добавить грядущую пенсионную реформу , то к гадалке не ходи — при таких условиях жизни население расти никак не будет….только сокращаться , быстрыми темпами …
При этом США даже не пришлось тратиться на военные действия …супер план
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