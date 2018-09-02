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План уничтожения СССР опубликовали в США

По оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 миллионов граждан СССР.

2.09.2018 6 коммент.

План уничтожения СССР опубликовали в США

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /

США в 1960-е годы готовили планы тотального уничтожения СССР и Китая как ведущих индустриальных держав, при этом американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран, говорится в обзоре, опубликованном на сайте некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».

Исследователи обратили внимание на документы Единого интегрированного оперативного плана (SIOP), датированного 1964 годом, в которых рассматриваются вопросы применения ядерного оружия. В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.

При этом США допускали возможность массовой гибели гражданского населения. Так, по оценкам 1961 года удар по плану SIOP предполагал уничтожение 71% жителей советских городов, а по оценкам 1962 года — гибель около 70 миллионов граждан СССР.

При этом Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом.

Single Integrated Operational Plan, или SIOP — это особо секретный комплекс оперативных документов, составляющих подробный регламент боевого применения ядерного оружия Вооруженным Силами США.

В декабре 2015 года Национальное управление архивов и документации США обнародовало список потенциальных целей американских атомных бомбардировок на 1959 год, которые включали в себя сотни точек в СССР, Восточной Европе и Китае. Среди них 179 целей в Москве, 145 в Ленинграде и 91 в Восточном Берлине.

Главным приоритетом рассекреченного документа были названы военно-воздушные силы, а главной целью — уничтожение советских бомбардировщиков еще до того, как они взлетят и направятся в Европу или за ее пределы.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Естественно, а как иначе? Иметь такое оружие, средства доставки и не иметь планов его применения? В загнивающем США правда, более проще обстоят дела с раскрытием древних архивов, а наши вояки, данную информацию будут хранить в тайне до последнего. Немножко на тему https://riafan.ru/1080536-plan-tretei-mirovoi-kak-nato-i-sssr-sobiralis-unichtozhit-drug-druga

    Thumb up 4 Thumb down 3

  2. Гость

    Очень надеюсь, что наш план не хуже! И в нём учтены ошибки 1941 года.
    «Враг хитёр и коварен! — Огонь!» (С) 8)

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    • Поросёнок Пётр

      Вам так сильно мечтается, что бы мир погиб в огне ядерного апокалипсиса? ;) На самом деле, конечно же никто применять ЯО никогда не будет, ибо это просто самоубийственно, в случае чего, в ход пойдут бомбочки типа российской АВБПМ или американской GBU-43/B, что уже не так смертельно для окружающего мира.

      Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Аноним

    » В них, в частности, говорится о необходимости уничтожения 70% промышленного потенциала СССР.»
    Что то знакомое ….У нас с 2005 года закрыто более 35 тыс крупных и средних промышленных предприятий , с 2000 года Россия потеряла более 23 тыс городов и деревень, вдвое сократились число больниц («оптимизация медицины » ), 2000 года закрыто 38 тыс крупных агрохозяйств , 39 % оставшихся убыточны…
    ну и т.д.
    По моему , план США вполне работает …»благодаря » нашему альфе ..Если добавить грядущую пенсионную реформу , то к гадалке не ходи — при таких условиях жизни население расти никак не будет….только сокращаться , быстрыми темпами …
    При этом США даже не пришлось тратиться на военные действия …супер план :-!

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