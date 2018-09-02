День знаний в Бердске-2018 : Юные айтишники нашего города

Родители бердских ребят хотят чтобы дети после школы занимались современными технологиями как говорится уже здесь и сейчас, а не ждали 7 класса школы, когда начнётся информатика с изучением “ворда с экселем”.

Придя в центр робототехники ваш ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение для ПК и смартфона , познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного.

Кружок робототехники открывает свои двери для детей от 8 лет. Первый месяц занятий для новичков предоставляется совершенно бесплатно, что позволит определить, есть ли в ребенке инженерные способности или нет.

В Бердском Центре Робототехники SW Robot дети не занимаются сборкой готовых схем всем известных пластмассовых брендовых конструкторов.

Все проекты выполняются, можно сказать, с нуля на самых настоящих электронных платах и микроконтроллерах.

Почему именно такой подход — рассказывает руководитель кружка настоящей робототехники и педагог информатики лицея № 6 г. Бердска — Людмила Владимировна Иванова:

— По законам рынка зарубежные страны заинтересованы в том чтобы мы не могли делать своих роботов и высокотехнологичную продукцию, чтобы наши люди были только потребителями практически всех окружающих нас вещей. А мы по законам рынка заинтересованы в обратном, чтобы наши люди были творцами. Из этого можно сделать несложный вывод — если мы детям сейчас всё во время покажем, преподнесем, заинтересуем и главное дадим старт его творческой мысли, то в будущем это может вырасти в серьёзную разработку или даже профессию.

Детей уже надо начинать готовить прямо сегодня, потому что именно в младшем возрасте с 8 лет и старше зарождается интерес, дети очень легко усваивают инженерные специальности, им не страшно, что они могут не знать умножение или физику или ещё что- нибудь. Ребята просто видят, что это несложные для их понимания вещи, которые они уже могут сделать сами сейчас.

Наш детский кружок призван в первую очередь значительно улучшить качество обучения в области робототехники и инженерных специальностей. Сейчас в некоторых школах Бердска и Новосибирска существуют инженерные классы, где ребятам в большей степени преподается теория тех или иных дисциплин технической направленности и в меньшей практика, а то и вообще отсутствует как таковая. А практика это и есть та сущность дела и материальное действие, когда ребёнок становится разработчиком и творцом своей гениальной мысли.

В кружке ребёнок занимается не только сборкой механических частей проекта, но также изучает и реализовывает: программирование на Scratch, Си++, 3D моделирования прототипа устройства на Blender 3D, написание программных прошивок для управления роботом со смартфона/планшета. Всё это по мнению руководителя кружка Ивановой Людмилы Владимировны даёт тот синергетический результат раскрытия талантов ребёнка в школьном возрасте. Пускай ребёнок не везде преуспевает в выше перечисленных направлений, но всё равно он находит ту нишу, в которой лучше всего получается. Именно так и никак по другому должна строиться работа по освоению IT направления в школьной возрасте. Всё должно сплетаться и интегрироваться между собой.

Записаться в кружок робототехники SW Robot вы можете

по тел. +7 (383) 380-40-40

или на сайте sw-robot.ru , заполнив On-Line форму заявки

Адрес: Бердск, ул. Ленина, 89/8, офис 606 (вход со двора)

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