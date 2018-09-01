Пятиминутным салютом финишировал День города в Бердске

Пятиминутный салют прогремел в честь Дня города в Бердске в субботу, 1 сентября.

Но сначала мэр Бердска Евгений Шестернин дал обратный отсчет.

Автор видео Анастасия Солодкова



Бердчане воспользовавшись тем, что закончился дождь, танцевали на площади под мировые хиты в исполнении кавер-группы «Красный берег» из Новосибирска.

Автор видео Анастасия Солодкова

Снаряды были по традиции установлены на территории школы №9, но так, что пепел не летел на дома и зрителей. Судя по возгласам бердчан, салют в честь 302-летия Бердска им понравился.

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