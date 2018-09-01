Пятиминутным салютом финишировал День города в Бердске

Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска
Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске
Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил «салям-далям»
Врио губернатор отменил визит в Бердск
Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска
При взрыве мин на оборонном заводе погибли трое и пострадали шестеро в Дзержинске
Без требовавшей «золотой парашют» в 500 тыс. рублей начфина стала эффективнее работать мэрия Бердска
Голикова: на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы деньги есть