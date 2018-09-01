КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска

Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил «салям-далям»

Врио губернатор отменил визит в Бердск

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

При взрыве мин на оборонном заводе погибли трое и пострадали шестеро в Дзержинске

Без требовавшей «золотой парашют» в 500 тыс. рублей начфина стала эффективнее работать мэрия Бердска

Голикова: на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы деньги есть

Повысил пенсии Медведев

Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

РПЦ сделала подарок бердчанам в День города. Каждый верующий может поклониться святыне. Мощи останутся в Преображенском соборе до 3 сентября.(ВИДЕО, ФОТО)

1.09.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

 

Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

Сотни верующих прикоснулись к святыне в бердском храме

В субботу, 1 сентября, в 16 часов  в Преображенский кафедральный собор Бердска привезли мощи святых мучениц Елисаветы и Варвары. У храма ждали важного для них события сотни православных.

Автор видео Елена Белоусова

Участник экспедиции «Последний путь святой мученицы» Иван Ковшов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что икону с мощами привезли из Новосибирска. Экспедиция началась в Алапаевске 18 июля.

Цель экспедиции — пройти вместе со святынями тем путем, которым мощи были доставлены на святую землю в Иерусалим 100 лет назад.

После молебена, каждый желающий мог подойти и прикоснуться к святыне.

— Такое радостное событие. Прикоснуться к святыни — счастье. Сегодня День моего родного города и я просила, чтобы все у нас было хорошо: мирное небо, а в семьях — лад, — делится впечатлениями жительница Бердска Ирина Еремеева.

Икона в Бердске пробудет до 3 сентября. Дальше святые мощи отправятся в Искитим, затем в Барнаул и в сторону Владивостока, потом в Китай и Иерусалим.

Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
День города Бердска — отметили 302 года. Салют! Трижды праздник. Детей-именинников поздравил в день 302-летия города мэр Бердска Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика