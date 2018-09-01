Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

В субботу, 1 сентября, в 16 часов в Преображенский кафедральный собор Бердска привезли мощи святых мучениц Елисаветы и Варвары. У храма ждали важного для них события сотни православных.

Автор видео Елена Белоусова

Участник экспедиции «Последний путь святой мученицы» Иван Ковшов, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что икону с мощами привезли из Новосибирска. Экспедиция началась в Алапаевске 18 июля.

Цель экспедиции — пройти вместе со святынями тем путем, которым мощи были доставлены на святую землю в Иерусалим 100 лет назад.

После молебена, каждый желающий мог подойти и прикоснуться к святыне.

— Такое радостное событие. Прикоснуться к святыни — счастье. Сегодня День моего родного города и я просила, чтобы все у нас было хорошо: мирное небо, а в семьях — лад, — делится впечатлениями жительница Бердска Ирина Еремеева.

Икона в Бердске пробудет до 3 сентября. Дальше святые мощи отправятся в Искитим, затем в Барнаул и в сторону Владивостока, потом в Китай и Иерусалим.