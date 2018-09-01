Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил «салям-далям»

Телеканал «Россия-24» (ВГТРК) показал сюжет об отдыхе президента России Владимира Путина в Саяно-Шушенском заповеднике — российский лидер в минувшие выходные провел два дня в верховьях Енисея, пишет Интерфакс.

Ранее о том, что Путин перед посещением Кемерово в понедельник 27 августа сделал остановку в Туве, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этот раз президент, который неоднократно приезжал в эти места, отказался от рыбалки в пользу знакомства с красотами местной природы.

В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу Путин прокатился по реке на катере. Телеканал показал, как, причалив к берегу, президент и министр наблюдают за табуном сибирских горных козерогов, которые не скрываются, поскольку никогда раньше не видели человека.

В телевизионном сюжете президент готовит еду на костре. Глава Тувы Шолбан Кара-оол показал журналистам местную траву под названием «салям-далям», цветы которой и пошли в чай президенту.

Оказалось, что именно веточки этой травы — весьма душистой и очень полезной — заправлены в карман куртки главы государства, когда он ведет катер.