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Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил «салям-далям»

Так как горные козлы никогда ранее не видели человека, то они не убегали от президента России и министра обороны.

1.09.2018 Нет комментариев

Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил салям далям

Президент и министр наблюдают за табуном сибирских горных козерогов, которые не скрываются, поскольку никогда раньше не видели человека

Телеканал «Россия-24» (ВГТРК) показал сюжет об отдыхе президента России Владимира Путина в Саяно-Шушенском заповеднике — российский лидер в минувшие выходные провел два дня в верховьях Енисея, пишет Интерфакс.

Ранее о том, что Путин перед посещением Кемерово в понедельник 27 августа сделал остановку в Туве, журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этот раз президент, который неоднократно приезжал в эти места, отказался от рыбалки в пользу знакомства с красотами местной природы.

В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу Путин прокатился по реке на катере. Телеканал показал, как, причалив к берегу, президент и министр наблюдают за табуном сибирских горных козерогов, которые не скрываются, поскольку никогда раньше не видели человека.

В телевизионном сюжете президент готовит еду на костре. Глава Тувы Шолбан Кара-оол показал журналистам местную траву под названием «салям-далям», цветы которой и пошли в чай президенту.

Оказалось, что именно веточки этой травы — весьма душистой и очень полезной — заправлены в карман куртки главы государства, когда он ведет катер.

Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил салям далям Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил салям далям Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил салям далям Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил салям далям


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