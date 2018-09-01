Врио губернатор отменил визит в Бердск

Сегодня, 1 сентября, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не приедет в Бердск, чтобы поздравить горожан с Днем города. Об этом стало известно только что.

Первоначально планировалось, что глава региона будет в составе делегации VIP-гостей, которые примут участие в торжественной части праздника. Но среди них его не оказалось. Были, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», помощник полпреда в СФО, мэр Новосибирска, глава колывани и представитель новосибирской митрополии.

Позже появилась информация о том, что Травников приедет ближе к праздничному салюту, который запланирован на 21.55.

И вот, по последним сведениям пресс-центра мэрии, субботний визит врио губернатора в Бердске отменили вообще. Причину изменений в планах Травникова не называют. Но обещают, что до губернаторских выборов, которые состоятся 9 сентября, он все-таки побывает в гостях у южного соседа Новосибирска.