КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска

Мощи святых Елисаветы и Варвары с трепетом и молитвами встретили сотни православных в Бердске

Путин не рыбачил, а наблюдал за козерогами и пил «салям-далям»

Врио губернатор отменил визит в Бердск

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

При взрыве мин на оборонном заводе погибли трое и пострадали шестеро в Дзержинске

Без требовавшей «золотой парашют» в 500 тыс. рублей начфина стала эффективнее работать мэрия Бердска

Голикова: на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы деньги есть

Повысил пенсии Медведев

Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске

Последние комментарии

Сентябрь 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Врио губернатор отменил визит в Бердск

Андрей Травников не приедет поздравить бердчан с Днем города.

1.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Врио губернатор отменил визит в Бердск

Врио губернатора Андрей Травников в Бердске

Сегодня, 1 сентября, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не приедет в Бердск, чтобы поздравить горожан с Днем города. Об этом стало известно только что.

Первоначально планировалось, что глава региона будет в составе делегации VIP-гостей, которые примут участие в торжественной части праздника. Но среди них его не оказалось. Были, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», помощник полпреда в СФО, мэр Новосибирска, глава колывани и представитель новосибирской митрополии.

Позже появилась информация о том, что Травников приедет ближе к праздничному салюту, который запланирован на 21.55.

И вот, по последним сведениям пресс-центра мэрии, субботний визит врио губернатора в Бердске отменили вообще. Причину изменений в планах Травникова не называют. Но обещают, что до губернаторских выборов, которые состоятся 9 сентября, он все-таки побывает в гостях у южного соседа Новосибирска.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
День города Бердска — отметили 302 года. Салют! Трижды праздник. Детей-именинников поздравил в день 302-летия города мэр Бердска Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну этим поступком он один голос точно потерял на выборах

    Thumb up 4 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика