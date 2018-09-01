Монаху вручили ленту и знак почетного гражданина Бердска

В День города, 1 сентября, в Бердске по традиции вручили знак почетного жителя городу очередному бердчанину, удостоенному этого звания. Раз в год на дне рождения города на одного почетного гражданина в Бердске становится больше. На этот раз почетное звание присудили священнику Василию Бирюкова, который в прошлом году принял монашеский постриг, приняв имя Владимир.

До это отец Василий был настоятелем Преображенского и Сретенского храмов Бердска. Сейчас он является помощником митрополита новосибирского и бердского Тихона. Служит в Вознесенском соборе Новосибирска.

Почетную ленту и нагрудный знак Василию Валентиновичу вручили мэр Бердска Евгений Шестернин и председатель депутатского корпуса Валерий Бадьин на торжествах, которые проходили на площади Горького, в честь 302-й годовщины города.

Автор видео Анастасия Солодкова

На пути к сцене батюшку останавливали православные, прося благословения.

В ответ на признание его заслуг городом, отец Василий поздравил бердчан с Днем города, пожелав духовности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кандидатуру священника утвердили на июньской сессии депутатов горсовета большинством голосов. За это решение проголосовали 24 народных избранника из 27 присутствующих.

Некоторые депутаты высказали свое мнение по поводу выбора почетным гражданином отца Василия. По словам Николая Сычева, он познакомился с отцом Василием в 2011 году, когда был депутатом предыдущего созыва депутатов. Церковь находилась на его избирательном округе.

— Я понял, какой это интересный, активный, хозяйственный человек. Я стал постоянно ходить в церковь. И отметил, что он прекрасный человек, носитель духовной культуры. Он многое сделал для города, — отметил Сычев.

Депутат Андрей Некрасов сравнил деятельность отца Василия с «педагогической поэмой православию».

— Помните, Макаренко говорил, что у человека должна быть единственная специальность — он должен быть человеком. Работая 12 лет с Василием Валентиновичем на профильных сменах, могу сказать, что это высокоинтеллектуальный человек, обладающий сильной волей, хорошо знающий русский язык и литературу. Я прошу поддержать данную кандидатуру, — обратился к коллегам Андрей Некрасов.

Василий Бирюков родился 12 февраля 1966 года в Колпашево Томской области в семье верующих. В 1976 году он переехал к бабушке в Поволжье. В городе Димитровграде Ульяновской области окончил школу. В 1985 году с отличием окончил Димитровградский машиностроительный техникум. С 1985 по 1987 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил. В 1987 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, в 1992 году окончил заочное отделение Московской духовной семинарии. В 1989 году Василий венчался с Валентиной. Затем митрополитом Гедеоном был рукоположен в сан священника и направлен в Бердск. Где служил настоятелем кафедрального собора Преображения Господня, который начали строить в 1991 году. В 2006 году архиепископ Тихон назначил его быть благочинным центрального областного округа Новосибирской епархии. В его попечение входят храмы Доволенского, Кочковского, Каргатского, Чулымского, Коченевского районов.

Василий Бирюков основатель духовного возрождения в Бердске. Он был не только священником и нес для жителей города слово божье, но был еще хорошим хозяйственником. Под его руководством были построены кафедральный собор Преображения Господня, Воскресная школа и два храма: Сретения Господня и в честь Богоявления Господня.

С участием отца Василия был организован военно-патриотический клуб «Добрыня». При Воскресной школе работает вокальный ансамбль «Свеча». В праздничные и будничные дни священник отец Василий обходил больницы, интернаты, приюты, дома прихожан, знакомых. При храме традиционно проводится летний православный лагерь для детей и молодежи. В Воскресной школе еженедельно проходят молодежные встречи.

С матушкой Валентиной воспитали троих детей. В 2016 году отец Василий овдовел.

9 марта 2017 года в Троице-Владимирском соборе Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил монашеский постриг протоиерея Василия Бирюкова с наречением имени Владимир в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.