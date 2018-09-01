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Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Несмотря на проливной дождь, все, кому положено, получи подарки и награды. Концертную программу и показательные выступления спортсменов пришлось откорректировать из-за непогоды.(ВИДЕО, ФОТО)

1.09.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (на фото — справа) поздравил мэра Бердска Евгения Шестернина с Днем города

День города Бердск отмечает в субботу, 1 сентября, под дождем. Непогода, конечно, смазала праздник. На главной площади зрителей гораздо меньше, чем обычно на массовых торжествах и гуляниях. Организаторы  стараются поддерживать праздничную атмосферу.

Торжественная часть программы Дня города началась по традиции с чествования тех, чьи имена занесены на целый год на городскую Доску почета. Это руководители предприятий и рабочие, муниципальные служащие и предприниматели, коллективы организаций.

Особо отметили бухгалтера Центра помощи семье и детям «Юнона» Наталью Мохову, которая удостоилась почетной грамоты главы Минтруда Топилина за трудовые успехи.

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр НовосибирскаВице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подвел итоги конкурса по благоустройству дворов. В числе награжденных управляющие компании «Лига», СКС, «Монолит» и другие.

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Директор УК «Лига»

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Директор УК СКС

Мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин поздравили бердчан с двойным праздников — Днем города и Днем знаний.

Автор видео Анастасия Солодкова

Несмотря на ненастную погоду, бердчан приехали поздравить представитель новосибирской митрополии, помощник полпреда президента в Сибири Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Анатолий Евгеньевич, совмещающий должность мэра с постом секретаря обкома КПРФ, обратился к горожанам по-советски — «товарищи». Локоть провел параллели между Новосибирском и Бердска, назвав из зеркально отраженными. В Новосибирске мэра зовут Анатолий Евгеньевич, в Бердске Евгений Анатольевич. В столице Сибири День города празднуют в летнюю жару.

-И у вас тоже… праздник, — пошутил Локоть, вручив бердскому градоначальнику «ларец с технологиями».

Автор видео Анастасия Солодкова

Принимая подарки от мэра Новосибирска, его бердский коллега Евгений Шестернин напомнил о ЧС на канализационном коллекторе, случившейся этим летом. И поблагодарил Локтя за оперативно  оказанную помощь.

Автор видео Анастасия Солодкова

На сцену вышли 28 юных бердчан, которые 1 сентября отмечают свой день рождения. Самому маленькому из них 2 годика. Глава города и председатель горсовета вручили им небольшие подарки.

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр НовосибирскаВечерняя концертная программа началась под дождем с пролога, посвященного детству.А дождь, спутав все карты артистам, организаторам праздника и гостям, только усиливался.

Автор видео Анастасия Солодкова

За сценой своего выхода ждали юные танцоры, музыканты и спортсмены, чтобы похвастаться своими достижениями и украсить праздничную программу. Они продрогли, но держались молодцами.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», врио губернатора Андрей Травников в Бердске не приедет. Первоначально предполагалось, что глава региона поздравит бердчан с днем города перед салютом.

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Следж-хоккеисты

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

На почетных местах почетный гражданин Бердска Виктор Голубев

Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Зрителе меньше, чем обычно

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Одно и то же из года в год. Одним и тем же лицам грамоты вручают. Одни и те же лица не сцене. Сами собрались, сами поздравили друг друга. Молодцы!

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Новый мэр

    А че «дела важнее слов» не приехал поздравить своих избирателей ? Решил что уже победил!? :-D

    Thumb up 5 Thumb down 0

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