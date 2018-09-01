Сундук с технологиями подарил Бердску в День города мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (на фото — справа) поздравил мэра Бердска Евгения Шестернина с Днем города
День города Бердск отмечает в субботу, 1 сентября, под дождем. Непогода, конечно, смазала праздник. На главной площади зрителей гораздо меньше, чем обычно на массовых торжествах и гуляниях. Организаторы стараются поддерживать праздничную атмосферу.
Торжественная часть программы Дня города началась по традиции с чествования тех, чьи имена занесены на целый год на городскую Доску почета. Это руководители предприятий и рабочие, муниципальные служащие и предприниматели, коллективы организаций.
Особо отметили бухгалтера Центра помощи семье и детям «Юнона» Наталью Мохову, которая удостоилась почетной грамоты главы Минтруда Топилина за трудовые успехи.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров подвел итоги конкурса по благоустройству дворов. В числе награжденных управляющие компании «Лига», СКС, «Монолит» и другие.
Директор УК «Лига»
Директор УК СКС
Мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин поздравили бердчан с двойным праздников — Днем города и Днем знаний.
Автор видео Анастасия Солодкова
Несмотря на ненастную погоду, бердчан приехали поздравить представитель новосибирской митрополии, помощник полпреда президента в Сибири Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Анатолий Евгеньевич, совмещающий должность мэра с постом секретаря обкома КПРФ, обратился к горожанам по-советски — «товарищи». Локоть провел параллели между Новосибирском и Бердска, назвав из зеркально отраженными. В Новосибирске мэра зовут Анатолий Евгеньевич, в Бердске Евгений Анатольевич. В столице Сибири День города празднуют в летнюю жару.
-И у вас тоже… праздник, — пошутил Локоть, вручив бердскому градоначальнику «ларец с технологиями».
Автор видео Анастасия Солодкова
Принимая подарки от мэра Новосибирска, его бердский коллега Евгений Шестернин напомнил о ЧС на канализационном коллекторе, случившейся этим летом. И поблагодарил Локтя за оперативно оказанную помощь.
Автор видео Анастасия Солодкова
На сцену вышли 28 юных бердчан, которые 1 сентября отмечают свой день рождения. Самому маленькому из них 2 годика. Глава города и председатель горсовета вручили им небольшие подарки.
Вечерняя концертная программа началась под дождем с пролога, посвященного детству.А дождь, спутав все карты артистам, организаторам праздника и гостям, только усиливался.
Автор видео Анастасия Солодкова
За сценой своего выхода ждали юные танцоры, музыканты и спортсмены, чтобы похвастаться своими достижениями и украсить праздничную программу. Они продрогли, но держались молодцами.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», врио губернатора Андрей Травников в Бердске не приедет. Первоначально предполагалось, что глава региона поздравит бердчан с днем города перед салютом.
Следж-хоккеисты
На почетных местах почетный гражданин Бердска Виктор Голубев
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Одно и то же из года в год. Одним и тем же лицам грамоты вручают. Одни и те же лица не сцене. Сами собрались, сами поздравили друг друга. Молодцы!
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А че «дела важнее слов» не приехал поздравить своих избирателей ? Решил что уже победил!?
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Холодно же
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