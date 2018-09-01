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При взрыве мин на оборонном заводе погибли трое и пострадали шестеро в Дзержинске

После взрыва возник пожар, общая площадь которого составляла 100 кв. метров. Позже произошло частичное обрушение здания цеха.

1.09.2018 Фото: m.nn.ru Нет комментариев

При взрыве мин на оборонном заводе погибли трое и пострадали шестеро в Дзержинске

Шесть человек пострадали в результате взрыва на оборонном заводе им. Свердлова в Нижегородской области

Шесть человек пострадали в результате взрыва на оборонном заводе им. Свердлова в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Пострадали всего шесть человек. Из них двое обратились за амбулаторной помощью, трое обратились в больницу скорой медицинской помощи в Дзержинске, они в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший переведен в ожоговый центр в Нижний Новгород, он находится в тяжелом стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее, по данным из разных источников, сообщалось о четырех или пяти пострадавших.

«Четверо пострадавших — одна отправлена в ожоговый центр. Трое пострадавших госпитализировано в БСМП Дзержинска, и двое обратились в БСМП, но они на амбулаторном лечении — от госпитализации они отказались. У этих двоих состояние удовлетворительное. Жизни троих пострадавшим, которые в больнице Дзержинска, ничего не угрожает, у них травмы легкой степени тяжести», — сказал ТАСС представитель пресс-службы минздрава Нижегородской области.
Врио главы региона Глеб Никитин выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
О ЧП

В пятницу утром в одном из цехов завода имени Свердлова во время перегрузки мин произошел взрыв аммонала. После взрыва возник пожар, общая площадь которого составляла 100 кв. метров. Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности. Позже произошло частичное обрушение здания цеха.

По последним данным, в ходе инцидента погибли три работника завода. Администрация Дзержинска Нижегородской области заявила о том, что выплатит компенсации по 100 тыс. рублей семьям погибших и по 50 тыс. рублей — пострадавших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту взрыва на заводе.

Предприятие является крупнейшим производителем всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности.

Напомним, что 7 мая 2014 года в Искитиме в цехе №8 оборонного  Новосибирского завода искусственного волокна (ОАО «НЗИВ») произошла детонация и взрыв вещества, в результате которого обрушились стены и кровля здания на площади около 400 квадратных метров. Под завалами погибло трое работников завода. Фрагменты их тел, как писал «Курьер. Среда. Бердск», полностью обнаружили только 15 мая.


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