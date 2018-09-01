Голикова: на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы деньги есть

На сегодняшний день все инициативы президента РФ Владимира Путина по пенсионному законодательству финансово урегулированы, за исключением каких-то небольших цифр, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я приехала к вам с совещания председателя правительства как раз, где мы обсуждали финансовое обеспечение тех решений, которые приняты президентом, и мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали» — сказала Голикова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Все, что сегодня мы имеем как инициативы президента, все это обеспечено законом о федеральном бюджете, законом о бюджете пенсионного фонда, законом о бюджете фонда обязательного медицинского страхования, потому что предусмотрена диспансеризация два дня и это обеспечивается государственными гарантиями. Все-все это, может быть, какие-то детальки маленькие, которые не влияют ни на какие финансовые расчеты, остались до момента внесения закона. А так на сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы», — добавила она.

В среду Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

По словам Голиковой, в целом реализация предложений президента обойдется бюджету за шесть лет в 511 миллиардов рублей. «Итак, 2019-2024 год — это 511 миллиардов рублей, но это без учета тех расходов, которые будут возникать в федеральном бюджете и в бюджетах регионов в связи с льготами, о которых мы говорили чуть выше, — по недвижимости, земле, транспорту, ЖКХ, поскольку это подлежит отдельному, более скрупулезному обсчету», — рассказала вице-премьер, уточнив, что в частности на меру по многодетным матерям придется 29,5 миллиарда рублей.

На повышение пособия по безработице, по ее словам, потребуется за шесть лет около 79 миллиардов рублей, по всем возрастным категориям. «Максимальный размер пособия для граждан предпенсионного возраста, и здесь в качестве термина «предпенсионного» будет использоваться период пять лет до общеустановленного пенсионного возраста для женщин и для мужчин, максимальный размер будет составлять 11280 рублей – это эквивалент прожиточного минимума трудоспособного населения или минимальный размер оплаты труда, который будет установлен на 2019 год», — отметила Голикова.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Источник: РИА Новости