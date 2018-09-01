Повысил пенсии Медведев

Голикова: на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы деньги есть
Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске
18 человек пострадали в пожаре Boeing 737 после посадки в Сочи
Выстраивались в очередь за бесплатными пирогами на кулинарном фестивале в Бердске
В теракте убили главу ДНР Александр Захарченко
118 первоклассников сели за парты в школе №1 Бердска 1 сентября 2018 года
С днем рождения, любимый Бердск!
День знаний в Бердске-2018 : Юные айтишники нашего города
Спасенного птенца черного аиста передал мэр Бердска в зоопарк Новосибирска