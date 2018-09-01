Повысил пенсии Медведев

Страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам проиндексируют с первого января, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета, пишет РИА Новости.

Ранее индексацию проводили 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (ассоциированная с доходами Пенсионного фонда). Однако позднее в правительстве предложили перенести ее на «1 января каждого финансового года». Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.

Страховая пенсия делится на три типа, назначаемых при определенных условиях: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине смерти кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.