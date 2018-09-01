Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске

Самым малолюдным за последние годы выдался День города в Бердске. Холод и дождь 1 сентября разогнали почти всех бердчан с площади Горького и городского парка культуры и отдыха, где проходили дневные праздничные мероприятия и велась торговля.

Быстрым шагом с двумя малышами выходит из парка мамочка с двумя малышами. Успокаивает детей, мол, сейчас домой придем и согреемся. Недовольные детские мордашки морщатся от попадающих на них дождинок.

А вот молодым футболистам все нипочем. Даже под дождем они гоняли мяч по полю.

Автор видео Галина Панчева



На аллеях парка почти нет посетителей. Всю основную массу народа составляют продавцы и мастерицы.

Участницы клуба «Уютный дом» выставили свои рукоделия с 9 часов утра. В дождь прикрыли их полиэтиленовой пленкой. Жаловались, что посетителей в парке почти не было.

В один голос заявляют, что успели замерзнуть.

По словам Лидии Захватавой, после того, как их накормили пельменями и напоили горячим чаем, они немного отошли и готовы постоять еще. Пусть даже и под дождем. Вдруг погода изменится.

Автор видео Галина Панчева



Продрогли и Алена с Настей, которые пришли в городской парк со всем необходимым инструментом и материалами для аквагрима. В этот день, признались девушки, у них не было ни одного маленького посетителя, готового превратится в котенка, человека-паука или еще кого-либо. Зря только потратились на аренду, вздыхает Алена.

-Надеялись, что часам к трем-четырем дождь закончится, и люди пойдут. Но сейчас уже два, а просвета никакого, — отметила Алена.

Более комфортно и оптимистично чувствовал себя Владимир Голянский, предлагавший горожанам горячий кофе и шоколад. У него покупатели все же в этот день были

-Не было бы дождя было бы хорошо, — сетует Владимир.

Несмотря на плохую погоду Владимир Голянский не собирается сворачивать торговлю до праздничного салюта.

Автор видео Галина Панчева



Небольшое движение народа наблюдалось на площади Горького ближе к ул. Ленина, где проходил кулинарный фестиваль «За семейным столом». Рядом с горадминистрацией было, как никогда, пустынно. Только редкие прохожие по зонтиками.

А вот на площадке, где проходила выставка собак, царило веселое оживление. Лучшим друзьям человека и их хозяевам было все нипочем.

Автор Видео Галина Панчева



Дождь и холод не стали помехой и для разминки и показательных выступлений юных спортсменов из клуба единоборств.

Автор видео Галина Панчева



Все уповали на прекращение осадков до праздничной вечерней программы.