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Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске

Ненастная погода оставила почти пустыми аллеи городского парка и площадь Горького. (ФОТО, ВИДЕО)

1.09.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Дождь разогнал горожан по домам в День города в Бердске

День города бердчане праздновали с зонтиками

Самым малолюдным за последние годы выдался День города в Бердске. Холод и дождь 1 сентября разогнали почти всех бердчан с площади Горького и городского парка культуры и отдыха, где проходили дневные праздничные мероприятия и велась торговля.

Быстрым шагом с двумя малышами выходит из парка мамочка с двумя малышами. Успокаивает детей, мол, сейчас домой придем и согреемся. Недовольные детские мордашки морщатся от попадающих на них дождинок.

А вот молодым футболистам все нипочем. Даже под дождем они гоняли мяч по полю.

Автор видео Галина Панчева

На аллеях парка почти нет посетителей. Всю основную массу народа составляют продавцы и мастерицы.

Участницы клуба «Уютный дом» выставили свои рукоделия с 9 часов утра. В дождь прикрыли их полиэтиленовой пленкой. Жаловались, что посетителей в парке почти не было.
В один голос заявляют, что успели замерзнуть.

По словам Лидии Захватавой, после того, как их накормили пельменями и напоили горячим чаем, они немного отошли и готовы постоять еще. Пусть даже и под дождем. Вдруг погода изменится.

Автор видео Галина Панчева

Продрогли и Алена с Настей, которые пришли в городской парк со всем необходимым инструментом и материалами для аквагрима. В этот день, признались девушки, у них не было ни одного маленького посетителя, готового превратится в котенка, человека-паука или еще кого-либо. Зря только потратились на аренду, вздыхает Алена.

-Надеялись, что часам к трем-четырем дождь закончится, и люди пойдут. Но сейчас уже два, а просвета никакого, — отметила Алена.

Более комфортно и оптимистично чувствовал себя Владимир Голянский, предлагавший горожанам горячий кофе и шоколад. У него покупатели все же в этот день были

-Не было бы дождя было бы хорошо, — сетует Владимир.

Несмотря на плохую погоду Владимир Голянский не собирается сворачивать торговлю до праздничного салюта.

Автор видео Галина Панчева

Небольшое движение народа наблюдалось на площади Горького ближе к ул. Ленина, где проходил кулинарный фестиваль «За семейным столом». Рядом с горадминистрацией было, как никогда, пустынно. Только редкие прохожие по зонтиками.

А вот на площадке, где проходила выставка собак, царило веселое оживление. Лучшим друзьям человека и их хозяевам было все нипочем.

Автор Видео Галина Панчева

Дождь и холод не стали помехой и для разминки и показательных выступлений юных спортсменов из клуба единоборств.

Автор видео Галина Панчева

Все уповали на прекращение осадков до праздничной вечерней программы.


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