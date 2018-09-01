18 человек пострадали в пожаре Boeing 737 после посадки в Сочи

Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава.

Ранее стало известно о шести пострадавших, четверо из которых обратились к врачам.

Погибших, как отметили в ведомстве, нет, в то же время, по данным пресс-службы аэропорта Сочи, один из сотрудников воздушной гавани скончался во время ликвидации последствий ЧП, предположительно, от сердечного приступа.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

В пресс-службе администрации Сочи позднее рассказали, что госпитализация потребовалась трем пассажирам Boeing, среди них двое детей. По данным властей, их здоровью ничто не угрожает.



Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВПП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.

Это второй подобный инцидент за последние десять дней. Утром 22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.

Источник: РИА Новости