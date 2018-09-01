Выстраивались в очередь за бесплатными пирогами на кулинарном фестивале в Бердске

О любимой кухне мэра Бердска и как готовить плов, узнал «Курьер. Среда. Бердск».

В субботу, 1 сентября, в День города на площади Горького на гастрономическом фестивале «За семейным столом» рестораторы из Новосибирска и местные производители угощали горожан всевозможными вкусностями. На выставке кулинарных культур можно было не только посмотреть на еду, но и попробовать абсолютно бесплатно.

За кусочком пирога и ломтем хлеба жители Бердска выстраивались в очередь. Кроме традиционных сладких и мясных пирогов, особой популярностью пользовался хлеб в виде долек арбуза.

Возле огромного котла народ и с интересом наблюдал, как готовится плов.

Шеф- повар из Новосибирска Степан Брыжайкин, в качестве основного секрета хорошего плова называет особенное отношение к блюду:

— К плову нужно относится нежно-нежно, как к женщине, и все время присматривать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин, под зонтом поздравлял с праздником кулинаров и рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о своих кулинарных пристрастиях:

— Я люблю все, что вкусно. Особенно мне нравится русская кухня. Любая еда интересна и хороша в хорошей компании и с хорошим настроением.

Автор видео Елена Белоусова

Как признавались торговцы еды, особенной популярностью в промозглую погоду пользовались шашлыки и блины. Эти блюда можно было отведать с пылу с жару. А повара демонстрировали искусство приготовления, жонглируя блинами, переворачивая их сразу на двух сковородках.

Погода, конечно, несколько испортила праздник, чуть скомкала программу. Но отважившиеся прийти на гастрономический фестиваль в дождь нисколько об этом не пожалели.

Впереди бердчан и гостей города ждет много интересного, в том числе концерт и салют. Повара обещают, что будут готовить в День города «до последнего клиента».