В теракте убили главу ДНР Александр Захарченко

Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта в центре Донецка. Взрыв бомбы произошел в одном из ресторанов города, где в этот момент он находился вместе с заместителем председателя Совета министров, министром доходов и сборов Александром Тимофеевым. Министр получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. По последним данным, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили власти республики, всего в результате теракта пострадали 11 человек. Помимо Захарченко погиб еще один посетитель ресторана, имя которого не называется, сообщает ТАСС.

В связи со случившимся в Донецке был срочно созван штаб территориальной обороны. По итогам заседания было объявлено, что обязанности главы республики возложены на Дмитрия Трапезникова, который ранее занимал пост вице-премьера.

62-я статья действующей редакции конституции ДНР гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, а также в случаях, когда глава республики временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Совета министров ДНР.

Теракт в Донецке

Взрыв произошел в 17:00 в ресторане «Сепар». Бомба была заложена внутри. В здании тут же возник пожар. К месту теракта были оперативно направлены спасатели и пожарные машины. Огонь быстро удалось потушить. Территорию вокруг ресторана оцепили. На месте взрыва до сих пор работают криминалисты. Но в целом обстановка в городе остается спокойной.

Как сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в связи с убийством главы ДНР был объявлен план «Перехват».

Чуть позже сам Трапезников объявил, что правоохранительные органы задержали нескольких подозреваемых, которые заявили о причастности к преступлению. «Несколько человек задержаны, в результате допроса они подтвердили причастность украинской стороны к преступлению», — сказал он.

Он также подтвердил, что меры безопасности коснулись всей территории республики. «Усилены меры безопасности, — сказал он. — Выведены патрули на все улицы городов. Поэтому безопасность обеспечена максимальная. Гражданам беспокоиться нечего».

При этом он особо подчеркнул, что случившееся никак не повлияет на действия республиканский властей и не заставит их свернуть с избранного курса.

«Сегодня в ДНР случилась страшная беда, — заявил Трапезников на брифинге в Донецке. — К сожалению, украинским диверсантам удалось совершить диверсию, в результате которой погиб Александр Захарченко. У меня наворачиваются слезы, плачет вся республика. Но, зная Александра Владимировича, я уверен ,что он хотел, чтобы республика жила дальше, чтобы мы собрались вместе и продолжали работать».

«Все органы исполнительной и законодательной власти республики продолжают работают в штатном режиме. Все социальные гарантии будут выполнены», — заверил и.о. главы ДНР.

Вместе с тем Трапезников не исключил новых провокаций со стороны Украины. «Есть движения военной техники, зафиксирован ряд нарушений. Но ситуация на контроле», — сказал он.

Одновременно с собственным заявлением выступило и оперативное командование ДНР, которое сообщило о приведении всех подразделений республики в состоянии повышенной готовности.

«Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США», — говорится в сообщении командования. — Все подразделения сил республики переведены в высшую степень боеготовности. У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы».

Трехдневный траур

В связи с гибелью главы ДНР в республике объявлен трехдневный траур.

«Решением Совета министров установлены дни траура — 1, 2, 3 сентября», — сообщило Донецкое агентство новостей. При этом пришлось перенести на 4 сентября и начало нового учебного года. Сами похороны Александра Захарченко назначены на 2 сентября. Церемония прощания пройдет в здании Донецкого театра оперы и балета.

Свои соболезнования республике уже выразил президент РФ Владимир Путин.

«Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса, — говорится в телеграмме российского президента. — В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей».

По мнению Путина, убийство Захарченко — это еще одно свидетельство, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта в Донбассе, не хотят вести реальный диалог с жителями региона, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации. «Россия всегда будет вместе с вами», — подчеркнул он.

С заявлением выступил и глава соседней Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Этот теракт — яркое подтверждение, что в своей бесчеловечной, лютой борьбе против свободы и независимости террористы не останавливаются ни перед чем», — приводит его слова Луганскинформцентр. — Александр Захарченко — пример человека, чья сила воли, доблесть и любовь к своей Родине были настолько велики, что он в любой момент был готов пожертвовать собой ради мира и независимости своего народа, своей страны. Знамя этой борьбы, так высоко поднятое им, уже никогда не упадет».

Первая реакция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что «вместо выполнения Минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская «партия войны» реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе». По ее мнению, мировое сообщество должно добиться от Киева проведения беспристрастного расследования убийства Александра Захарченко.

«Мировое сообщество должно потребовать, а, учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан», — подчеркнула Захарова. По ее словам, в первую очередь это касается ОБСЕ, которая непосредственно вовлечена в то, что происходит сейчас в Донбассе. «Думаю, в ближайшее время мы услышим их оценки. Все происходящее там [на Украине] не может не шокировать международное сообщество, потому что все прекрасно понимали и говорили о безальтернативности Минских договоренностей», — добавила она.

По мнению российского МИД, теракт в Донецке был направлен как раз на срыв мирного процесса на востоке Украины. «Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения Минских договоренностей, — говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ. — Убийство одного из подписантов минского Комплекса мер вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины».

На самой Украине поспешили заявить о том, что случившееся стало результатом «внутренней борьбы на оккупированных территориях». Так, Служба безопасности Украины отметила, что осведомлена о теракте в Донецке, но не имеет к этому никакого отношения. «Никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют», — заявила в Киеве пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В свою очередь Государственная пограничная служба Украины объявила об усилении пограничных нарядов на линии разграничения в Донбассе. По словам пресс-секретаря службы Олега Слободяна, со стороны ДНР на территорию Украины никого не пропускают.