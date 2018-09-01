118 первоклассников сели за парты в школе №1 Бердска 1 сентября 2018 года

Сегодня, 1 сентября, почти для 12 тыс. бердчан начался новый учебный год. Столько учеников сядут за парты в 14-ти школах Бердска. По традиции в этот день во всех учебных заведениях проходят торжественные линейки и классные часы, посвященные Дню знаний.

Для Бердска начало этого учебного года ознаменовано еще одним праздников — Днем города. В 2018 году горожане отмечают 302-летие основания Бердска. И об этом тоже говорили на линейках педагоги своим ученикам.

В школе №1 первоклашек и будущих выпускников собрали вместе. Как отметила директор «первой» Марина Комарова, чтобы малыши посмотрели, какими они станут через 11 лет — умными, взрослыми и перспективными.

А началась торжественная линейка в бердской школе №1 с гимна России и выноса флага Бердска. В «первой» чтут традиции, уделяя особенное внимание патриотическому воспитанию. Школьные военно-патриотический отряд «Сокол» занимает лидирующие позиции.

Автор видео Анастасия Солодкова

В «первую» в этом году пришли 118 первоклассников. И теперь в школе обучается 1135 учеников. Школа №1 одна из самых больших в Бердске. И одна из самых лучших и по уровню знаний, и по спортивным достижениям, и по победам во всевозможных олимпиадах и турнирах даже всероссийского уровня. Директор школы напомнила об этом выпускным классам и познакомила первоклассников и их родителей. Чтобы знали, в какой классной школе им предстоит провести многие годы — не только учебы, но и интересной жизни.

Автор видео Анастасия Солодкова

На школьном дворе перед линейкой царила суматоха: последние приготовления к торжествам, к началу нового этапа в жизни. Родители не скрывали волнения. 9-ти и 11-классники уже совсем по взрослому отнеслись к происходящему. Первоклашек было трудно собрать и выстроить. Но опытные и заслуженные учителя, оперативно построили малышей, которые делают первые шаги во взрослую жизнь.

В добрый путь! С праздником, дорогие школьники!